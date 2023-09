V Mostě se již zítra konají další volné jízdy veteránů. Užije si to každý, komu nesmrdí benzin

Pokud máte vůz do roku 1993 a zítra odpoledne volno, můžete si za pár stovek zajezdit na okruhu s partou stejně naladěných lidí.

Autodrom Most se aktivně podílí na růstu tuzemské veteránské scény. Důkazem je každoroční skvělá akce Most Classic, která však nyní bude již podruhé podpořená dílčím eventem Volných jízd veteránů. Akce se koná ve středu 6. září a zvaní jsou nejen všichni majitelé klasických vozů do roku výroby 1993. Jezdit samozřejmě nemusíte, můžete své auto jen vystavit a klábosit s lidmi, kteří mají vnímání automobilového světa dost možná stejné jako vy.

Akce se koná od 18:00 do 20:00, takže můžete bez problému jet do práce svým veteránem a pak rovnou vyrazit na okruh. Sloty jsou po patnácti minutách a jeden vyjde na čtyři stovky. Přirozeně je pak nutné dodržet podmínky běžného ježdění na okruhu, tudíž skvělý technický stav vozidla, povinnost mít helmu a v případě kabrioletu či roadsteru mít vždy nataženou střechu v případě, že vůz není vybaven ochranným rámem.

První volné jízdy veteránů se konaly 27. června a k vidění bylo mnoho skvělých aut, jako například klasický Mini Cooper, Porsche 911, Mazda MX-5 nebo dokonce Maserati BiTurbo. Především se ale nesou akcí nesla krásná přátelská atmosféra, nikdo nikam nespěchal ani se nikdo nepředváděl. A o tom to je.