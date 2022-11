V Morganu na zimu kašlou. Tříkolku Super 3 spojili s výrobcem plavek a jedou do tepla. Výsledek je super!

Se škrabkou v ruce vítáme první ranní mrazíky a určitě už máme všichni přezuto. Morgan jde na zimu jinak.

Už je to tady, objevuje se první sníh, obchoďáky se zásobují, Mariah Carey poklepává na mikrofon a snad všechny firmy světa se připravují na marketingové přemety, aby nám své produkty ukázaly v tom nejlepším světle. To samé platí i o automobilkách. Ale Morgan? Ten na to jde opačně, spojil se s výrobcem plavek a představil speciální edici své tříkolky.

Orlebar Brown, to jsou třeba koupací šortky a mnoho dalších nezbytností pro užití parádního léta. Ve spojení s tříkolkou od Morganu vznikla exkluzivitka pokrytá pastelovým béžovým lakem s interiérem v barvě Khaki Sand. Interiér i exteriér pak mají mnoho doplňků v červené barvě, což je pro značku Orlebar Brown signifikantní.

Mezi další unikátní prvky se řadí třeba speciální úchyty pro bagáž na boku vozidla nebo plátěná střecha, která tady samozřejmě není kvůli dešti, ale kvůli intenzivnímu slunečnímu svitu. Vzhledem k zaměření výrobce oblečení je totiž speciální Morgan určený na pláže. V průběhu následujících dvanácti měsíců pak bude vůz k vidění na exotických místech po celé Evropě.

Kolik stojí? Nevíme, tohle je unikátní kus, nicméně u Morganu vůbec nebude problém si přesně takové auto nadiktovat. Možnosti individualizace jsou obrovské. Morgan Super 3 je od letošního roku nástupcem tříkolky 3 Wheeler. Novinka už má motor v karoserii a jedná se o tříválec Ford o objemu 1,5 litru disponující výkonem 87 kW.