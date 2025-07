V Liberci je k mání úžasná Alpina B12 s motorem 5.7 V12. Jedna z pouhých 58 kusů

Pokud nemáte o víkendu co dělat, můžete se pustit do aukční bitvy o pořádného jednorožce. Tento navíc umí skoro tři sta z místa po Autobahnu, s extra místem pro cestující vzadu, a nemusíte pro něj jezdit daleko. Do aukce totiž míří skrze platformu Collecting Cars báječná a nepochybně vzácná Alpina B12 5.7 s prodlouženým rozvorem, která nyní pobývá u teprve druhého majitele, a to v naší kotlině v Liberci.

Vůz z roku 1998, vycházející z BMW řady 7 (E38), je dle předpokladů jedním z pouhých 58 exemplářů tehdejší série postavených na prodloužené variantě „sedmičky“ (750iL). Kompletně mělo vozů s vyladěným 5,7litrovým motorem vzniknout 202 kusů, načež tuto produkci v roce 1999 následovala série modernizované řady 7 již s šestilitrovým V12 pod kapotou. To ovšem neznamená, že by tato B12 neměla dostatečnou sílu…

Limuzína s atmosféricky plněným dvanáctiválcem posílá na zadní kola výkon 387 koní (285 kW) a točivý moment 560 Nm, a to skrze pětistupňovou automatickou převodovku ZF s tlačítky řazení na volantu. Původní čísla Alpiny zmiňují schopnost akcelerovat z nuly na 100 km/h za 6,4 sekundy a dosažení maximálních 280 km/h.

Specifikace nabízeného vozu je typickým motivem Alpiny. Modrý metalický lak Nachtblau je doplněný o tradiční grafiku úpravce ve zlatém odstínu, podtržený neméně tradičním designem vícepaprskových 20palcových kol. Uvnitř je luxusní atmosféra tovární specifikace 750iL povýšena o šedé kožené čalounění s modrým prošíváním a detaily, v kombinaci s hnědým dřevem a samozřejmě i modrým pozadím budíků přístrojové desky.

Ve výbavě nechybí elektronicky nastavitelné a vyhřívané přední i zadní sedačky, třízónová klimatizace, elektricky výsuvné střešní okno, parkovací asistent, tempomat, infotainment se satelitní navigací a TV, palubní telefon, kazeťák a CD měnič, zadní sluneční clony, vyklápěcí stolečky pro cestující vzadu, automatické dovírání dveří kufru nebo taky podvozek s elektronicky nastavitelnými tlumiči.

Kousek původně dodaný v Německu byl u současného druhého majitele slušných osm let a nyní má najeto 95.703 kilometrů. Prozatím si po mnoha příhozech drží hodnotu 39.250 eur (cca 970.000 Kč). Aukce nicméně končí tuto neděli (6. 7.) večer, takže finální částka ještě může zamířit podstatně výše.

Zdroj: Collecting Cars | Zdroj videa: Alpina