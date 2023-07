V konfigurátoru Ferrari 250 Testa Rossa se pěkně vyřádíte. Bohužel je to jen čtvrtina auta

The Little Car Company spouští konfigurátor pro Testa Rossa J. Rozmanitost variací vás zaměstná na dlouhý večer a vysněný vůz si můžete zhmotnit třeba v obýváku.

Začátkem roku představila The Little Car Company závodní vůz Testa Rossa J vyvinutý ve spolupráci s automobilkou Ferrari. Vůz je čtvrtinovou zmenšeninou závodního Ferrari 250 Testa Rossa, které na závodní dráze posbíralo v 50. a 60. letech 18 vítězství a tři tituly Mistrovství světa sportovních vozů. Novinka se také ukázala v rámci Concours of Elegance ve švýcarském St. Moritz.

Nyní výrobce spouští konfigurátor, takže můžete naplno probádat nespočet podob, které vaše Testa Rossa J může mít. A co víc, stejně jako v případě Bugatti baby si jej můžete vyfotit ve své kanceláři nebo na jiném místě, kde by se měl vůz vyjímat.

V úvodu je třeba zvolit mezi základní a závodní verzí Pacco Gara. Ta přináší zvýšení výkonu na 14 kW, nastavitelné tlumiče, výkonnější brzdovou sadu s vrtanými kotouči, strmější řízení, ochranný rám, závodní bezpečnostní pásy a přídavná světla do masky chladiče.

Při výběru lakování se můžete rovnou nechat inspirovat historickými variacemi zprostředkovanými přímo ateliérem Ferrari. Ten také vyhoví případným zvláštním přáním na grafické provedení. V rámci personalizačního programu máte na výběr 12 základních barev kombinovatelných s přesně stanovenými odstíny centrálního pruhu.

K tomu vybíráte 14 různých provedení čalounění interiéru včetně čtyřech variant prošívání a ve finále ještě řešíte dilema mezi černým nebo červeným krytem místa spolujezdce. Pokud se spokojíte s jednoduchým designem bez kontrastního pruhu, rozšíří se možnost výběru na 38 odstínů a jedním bonusovým čalouněním v interiéru. Nakonec si můžete nechat na příď a boky umístit vlastní závodní číslo, či zvolit luxusní kola Borranni.