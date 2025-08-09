V Japonsku vznikal supersport s technikou F1. Měl dvanáctiválec Subaru, později i Judd V10

Japonci toužili po supersportu s duší F1. Vydali se vlastní cestou, aniž by někoho kopírovali, a jejich technika i výkony měly potenciál rozdrtit evropskou exotickou konkurenci. Bohužel k tomu nikdy nedošlo.
Na konci osmdesátých let, uprostřed rostoucích ambicí domácích výrobců, se japonský průmysl vezl na vlně technologického optimismu, bohatství a sebevědomí. Právě v tomto období vznikl projekt, který měl přepsat vnímání Japonska v oblasti supersportů. Seznamte se s Jiotto Caspita – automobil, který měl přinést filozofii F1 na běžné silnice.
Nešlo však jen o designovou kreaci nebo limitovanou edici pro sběratele. Caspita měla být regulérním vyzyvatelem evropské elity jako Ferrari, Porsche či Lamborghini. Nakonec však skončila jako fascinující slepá vývojová větev. Technologicky velmi ambiciózní projekt pohřbený pod tíhou doby.
Za vznikem vozu stáli Minoru Hayashi, zakladatel konstruktérské společnosti Dome, a Yoshikata Tsukamoto, prezident japonské firmy Wacoal, známé spíše výrobou spodního prádla než zájmem o motorsport. Společně založili společnost Jiotto Inc., kde Wacoal držel většinový podíl. Dome dodal technické know-how a zkušenosti z motorsportu. Jejich cílem bylo vytvořit supersport s designem i charakterem závodního vozu - kapotovaná formule poháněná atmosférickým motorem.
Původní koncept byl představen na Tokijském autosalonu v roce 1989 a okamžitě vzbudil pozornost. Měl dramaticky profilovanou karoserii s integrovaným zadním křídlem, výraznými bočními nasávacími otvory a nízkou siluetou. Design navrhl Kunihisa Ito, ostřílený designér se zkušenostmi s projekty pro Ford, General Motors, Mazdu i Nissan. Vývoj však neprobíhal jen u rýsovacích prken, Jiotto vytvořilo více než 200 návrhů, z nichž několik převedlo do měřítka 1:5 a testovalo ve větrných tunelech v Japonsku. Finální tvar karoserie kladl důraz na aerodynamiku, stabilitu ve vysokých rychlostech a efektivní náporové chlazení uprostřed situovaného motoru.
Podvozek tvořila karbonovo-hliníková sendvičová konstrukce, lepená a tvarovaná v autoklávech – tlakových komorách s regulovatelnou teplotou, což byla v Japonsku tehdy vzácná technologie vyhrazená především závodním monopostům.
Interiér Caspity odpovídal očekáváním vozu inspirovaného závodním prostředím. Chyběla klimatizace či jiné komfortní prvky. K dispozici byl pouze volant, analogové přístroje, závodní sedadla a velmi omezený prostor. Díky tomu se inženýři mohli plně soustředit na technickou stránku.
První generace Caspity, označovaná jako Mk I, využívala 3,5litrový dvanáctiválec od Subaru, respektive od italské firmy Motori Moderni, která s ním původně zamýšlela vstoupit do Formule 1. Pro silniční účely byl výkon snížen na 450 koní, motor spolupracoval se šestistupňovou manuální převodovkou. Napříč uložený motor byl pro svou dobu netradiční, umožňoval však zkrátit rozvor a tím zlepšit vyvážení a agilitu vozu. Díky nízké hmotnosti okolo 1100 kg dosahoval zrychlení z 0 na 100 km/h za 4,7 sekundy a maximální rychlost přesahovala 320 km/h. To vše v době, kdy Ferrari F40 zvládalo podobné parametry s pomocí dvou turbodmychadel.
Když však Subaru svůj F1 program zrušilo, projekt Caspita přišel o motor, což vedlo ke vzniku druhé verze – Mk II. Ta přešla na atmosférický desetiválec Judd GV, rovněž s původem ve Formuli 1. Tento motor dosahoval výkonu 585 koní a při podobné hmotnosti vozu (cca 1240 kg) posunul Caspitu do extrémnějších parametrů: zrychlení na 100 km/h kleslo pod 3,5 sekundy a maximální rychlost atakovala hranici 340 km/h. V kombinaci s vyspělým zavěšením kol využívajícím nezávislé dvojité lichoběžníky, elektronicky stavitelnou světlou výšku a aktivní aerodynamické prvky šlo o technicky velmi pokročilý projekt své doby – byť zůstal většinou na papíře.
A právě v této fázi Caspita zůstala. Ekonomická bublina, která Japonsko nafukovala v 80. letech, začala rychle splaskávat. Projekt, jehož plánovaná cena činila astronomických 2,5 milionu dolarů (dnes přibližně 540 milionů korun), ztratil podporu investorů i mediální zájem. Nikdy se nedostal do sériové výroby – ačkoliv se původně uvažovalo až o 30 kusech. Dnes existuje několik prototypů, které se občas objevují na výstavách nebo v soukromých sbírkách. Jeden z nich je uložen v muzeu značky Dome.
Jiotto Caspita zůstává fascinujícím dokladem toho, čeho bylo Japonsko schopno, když si za cíl stanovilo vytvořit supersport převyšující evropské prémiové značky. A i když se na silnice nikdy nedostala, zůstala symbolem ambicí a neuskutečněných snů své doby.
