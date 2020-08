V jakých botách řídíte? Špatné obutí řidiče může vést dokonce až k nehodě

Zákon o silničním provozu přímo nestanoví, jakou konkrétní obuv by řidiči automobilu či motocyklu měli zvolit. Jak ovšem zaznívá od platformy Vize 0, zaměřující se na bezpečnost v provozu, řidič by měl v každém případě zvolit takové obutí, které mu zajistí bezpečné ovládání jeho vozidla a současně se v něm bude cítit příjemně.

Jako příklad může posloužit průzkum z Velké Británie, kde došli k závěru, že nekvalitní obutí může být nebezpečné, neboť 27 % respondentů z řad řidičů přiznalo potíže při řízení z důvodu špatného obutí a dalších 5 % uvedlo, že špatné boty vedly k jejich nebezpečnému řízení či dokonce nehodě.

Dostatečný cit při ovládání je podle expertů důležitý. Vysoká, hrubá podrážka či i drobný podpatek mohou snadno zkomplikovat sešlápnutí pedálu. Rovněž tak vysoké boty budou chodidlo řidiče svazovat, neumožní mu jeho potřebnou ohebnost. Vysoké podpatky či jehly mají za následek vratkost nohy, což se může vymstít při nutnosti náhle zpomalit, a navíc budou způsobovat problémy s citlivým ovládáním pedálu spojky.

Za nevhodné jsou označované i v létě populární volné sandály, nemluvě o pantoflích či žabkách, které se mohou sesmeknout z nohy a v krajním případě dokonce zaklínit pod pedály. V každém případě se tak doporučuje mít v autě, například uložené v kufru, k dispozici lehké tenisky či mokasíny bez podpatku, jakožto řidičsky příjemnější alternativu i vůči společenské obuvi.

Mít v autě boty čistě na řízení se hodí rovněž v zimě, když nosíme vyšší boty s vysokou a hrubou podrážkou. A ani galoše či holínky, ve kterých se často vyráží do lesů houbařit, nebudou tím správným obutím pro bezpečné a pohodlné řízení automobilu.

A co řídit bez bot? Ani to není dle expertů to pravé ořechové. Bosá noha a razantní sešlápnutí brzdového pedálu při řešení nouzové situace nejdou moc dohromady. Přece jen silné sešlápnutí pedálu v takovém případě zabolí, řidiči tak budou podvědomě volit slabší stisk. To s sebou ponese o několik cenných metrů delší brzdnou vzdálenost, to může být příčinou vzniku vážné nehody.

„Automobilka Citroën zveřejnila výsledky průzkumu, ze kterého vyplývá, že průměrný evropský řidič za svou kariéru musí 142x nouzově zabrzdit, aby zabránil srážce. Proto ne náhodou v Německu platí, že řidič musí mít na nohou nazuté boty. V opačném případě nemusí pojišťovna uhradit škodu vzniklou z důvodu dopravní nehody,“ uvádí Roman Budský z platformy Vize 0.

I motocyklisté by pak měli pamatovat na kvalitní obutí. Žádný zákon to po nich sice nevyžaduje, ale z výzkumu provedeného ve Francii plyne, že cca 30 % motocyklistů s nekvalitním obutím utrpí zranění nohou a současně že ti, kteří nosí náležité motorkářské boty, se vystavují zhruba o 30 % nižšímu riziku, že si při nehodě vážně zraní nohy.

Vhodnost oblečení může při likvidaci škody zjišťovat i pojišťovna. „Nedávno jsme řešili nehodu motorkáře, který sice měl pevnou obuv, ale pouze nízkou a při střetu s karoserií automobilu mu byla spodní část nohy téměř amputována. Dle znalce, který se k následkům na zdraví motorkáře vyjadřoval, by při použití kotníkové nebo vyšší obuvi byl rozsah zranění výrazně menší. To může ovlivnit i výplatu pojistného plnění,“ varuje Jiří Cita, ředitel Centra likvidace pojistných událostí v Kooperativě.