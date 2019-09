V Izraeli už testují bezdrátové dobíjení elektroaut za jízdy. Cívky mají v silnici

Izraelská společnost ElectReon svůj projekt bezdrátového dobíjení elektromobilů z indukčních panelů zabudovaných do silnice předvedla už na konci minulého roku. Nyní však uvádí, že myšlenku se povedlo úspěšně převést do reality a již se plánuje další etapa testů, do kterých se zanedlouho připojí i infrastruktura ve Švédsku.

První dvacetimetrový úsek indukčních cívek uložených 8 cm pod povrchem silnice se ale nedávno objevil v izraelském pobřežním městě Bejt Janaj. Zde ElectReon testoval dobíjení Renaultu Zoe za jízdy, a to výkonem 8,5 kW. Podle společnosti účinnost takového dobíjení přesáhla 90 % a již se plánuje zvýšení výkonu na 15 kW.

Myšlenkou ElectReonu je zcela otočit přístup k dobíjení elektromobilů, který jde proti výstavbě klasických dobíjecích míst pro elektromobily, kde musí řidič zastavit a čekat. Přestože pevná dobíjecí místa budou samozřejmě vznikat, indukční dobíjení za jízdy na elektrifikovaných silnicích by řidičům ušetřilo čas a také šetří městský prostor.

Renault Zoe vybavený přijímačem na podvozku se při najetí na elektrifikovaný úsek začne automaticky dobíjet, takže ze strany řidiče není vyžadována žádná akce. ElectReon tedy naráží i na rozsáhlejší využití technologie, kterou už některé automobilky začínají u svých hybridů či elektromobilů nabízet. Indukční nabíječky jsou však zatím volitelným příslušenstvím, například u BMW.

V testování indukční silnice bude společnost pokračovat rovněž ve Švédsku, kde má příští rok vzniknout 1,6 kilometru dlouhá zkušební cesta mezi letištěm a centrem města Visby. Zde bude bezdrátové dobíjení za jízdy zkoušet dvojice elektrických autobusů a tahač. Další úsek s indukčním dobíjením se má poté objevit také u univerzity v Tel Avivu.

S dobíjením výkonem 15 kW je samozřejmě technologie v počáteční fázi vývoje, především ve srovnání s nedávnými zprávami o rozšiřující se výstavbě klasických dobíjeních stanic energetického podniku Ionity, které zvládnou dobíjení výkonem až 350 kW. V myšlence ElectReonu však vidí budoucnost i další velké společnosti, které chtějí do projektu investovat. Zájem už projevila třeba aliance Renault-Nissan-Mitsubishi.