V dubnu koncept, teď už sériové auto. Genesis GV80 Coupe může mít bi-turbo šestiválec!

Genesis se poprvé vydává do segmentu kupé-SUV. Prémiová konkurence je tvrdá, ale novinka je na ni dobře připravená. Ostudu rozhodně neudělá.

Na dubnovém autosalonu v New York prezentoval Genesis své první SUV-Kupé GV80 Coupe Concept, konkurenta pro současné BMW X6 a Mercedes-Benz GLC Kupé. Automobilka netajila záměr rychlého uvedení na běžné silnice, ale možná málokdo tušil, že to bude takhle rychle. Sériový Genesis GV80 Coupe se právě představuje na domácím jihokorejském trhu s uvedením do prodeje k 11. říjnu. Spolu s ním půjde na trh i modernizovaná verze s klasickou karoserií.

Na první pohled je patrné, že hodně času ušetřila prakticky nezměněná karoserie. Novinka dlouhá 4965 mm, s rozvorem 2955 mm, šířkou 1975 mm a výškou 1710 mm vypadá na chlup stejně jako koncept. Dokonce tu najdeme i dělenou masku chladiče, střešní spoiler a kola s průměry od 20 do 22 palců. Prémiového ducha dodává paleta 13 barev se speciálním odstínem modré Bering, namíchané pouze pro tento model.

Interiér se od konceptu odlišuje daleko více. Zákazníci tohoto segmentu by totiž neměli pochopení pro skořepinové sedačky a trubkovou výztuhu. Nového je ale mnohem více. Palubní deska se středovým panelem má zcela odlišnou podobu. Dominantou je 27palcový přístrojový štít s dotykovou obrazovkou infotainmentu.

Na vyvýšeném středovém panelu najdeme ovládání klimatizace kombinující dotykové plochy a fyzická tlačítka. Pod ní se nachází úložný prostor s dvířky zdobenými reliéfem. Sportovní sedačky nahradila vyhřívaná a ventilovaná křesla a vzadu jsou klasicky tři místa s polohovatelnými opěradly.

Krásným detailem je volič převodovky v křišťálovém designu. Interiér obecně působí honosným dojmem. Prolíná se tu obložení z pravého dřeva s kvalitní kůží a hliníkovými detaily. Na výběr je pět odstínů interiéru, z toho jsou tři nové.

Při pohledu zezadu dává Genesis GV80 Coupe skrze čtyři koncovky výfuku vědět, že mu výkon nechybí. Základem je přeplňovaný zážehový čtyřválec o objemu 2.5 litru s výkonem 300 koní a točivým momentem 422 N.m. Alternativou je vidlicový bi-turbo šestiválec 3.6 litru produkující 375 koní a 530 N.m. K dispozici je i s elektrickým kompresorem, který výkonovou hranici posouvá na 409 koní a 549 N.m. Ve všech případech dostanete pohon všech kol, osmistupňový automat a 80litrovou nádrž pro dlouhý dojezd.