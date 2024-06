V Citroënu se rozpovídali o malých autech. Nejsou zisková, v budoucnu se zaměří na segmenty B a C

Francouzská automobilka nepočítá s nástupci kompaktní C1 a asi ani velké C5 X. Finančně se jí nevyplatí, budoucnost vidí v segmentech B a C.

Výkonný ředitel značky Citroën Thierry Koskas promluvil s magazínem Autocar o plánech pro nejbližší roky. Automobilka se hodlá soustředit na segmenty, v nichž nebudou problémy s vyděláváním peněz. Její nabídka by tak měla začínat u C3 (s drobnou výjimkou u Ami, které se ale nedá považovat za skutečné auto) a končit u C5 Aircross.

Nástupce C1 nebude, protože není možné zařídit, aby byl takový model ziskový. Stejně tak se smráká nad C5 X, kterému se sice prý nevede špatně, ale je v segmentu (D), který prakticky neexistuje. „Citroën musí být v segmentech B a C, ty jsou jádrem značky,“ konstatoval Koskas.

Dále Autocaru sdělil, že v cenovém rozptylu mezi 10 a 20 tisíci eury a mezi Ami a novou ë-C3 je velká mezera pro další elektromobily. Otázkou ale je, jak by měly vypadat. „Pokud půjdete do segmentu A, čekáte, že zaplatíte méně, než za vůz segmentu B. Ale výrobní náklady jsou pro nás u obou stejné,“ vysvětluje Koskas. Řešením by tak mohla být jednodušší platforma Smart Car, kterou má nejnovější C3/ë-C3.

K úspěchu by také mělo přispět zeštíhlení nabídky. „Neexistuje žádné kouzelné číslo, ale pět nebo šest dobře pozicovaných modelů, které jsou pro zákazníky atraktivní… S tím bych byl spokojen,“ uvedl výkonný ředitel. Očekává také, že i když by měla být v roce 2030 většina prodaných vozů elektrických, značka bude vyrábět i spalovací a hybridní verze, podobně jako u C3/ë-C3: „Jakožto lidová značka musíme nabízet dostupnou mobilitu všem,“ potvrdil.