V Chevroletu se opět zamysleli nad budoucí Corvette. Pohon se fanouškům líbit nebude

Mohlo by se zdát, že se právě díváte na digitální výtvor určený do videohry Gran Turismo, ale ve skutečnosti je to druhý ze tří letošních konceptů koncernu General Motors. Jmenuje se California Corvette a pochází od divize Advanced Design v americké Pasadeně. Jak již název napovídá, tento koncept má jako další osvěžit myšlenku modelu Corvette.

Po tomto konceptu samozřejmě nebude následovat sériová výroba, je to jen designové cvičení, které má naznačit nějaký budoucí směr, kterým by bylo možné se vydat. Studie kombinuje proporce futuristického supersportu s kokpitem jako ze závodního vozu. V interiéru značka zmiňuje použití rozšířené reality.

Vůz má aerodynamicky tvarovaný podvozek, aktivní aerodynamiku, 21palcová kola vpředu a 22palcová kola vzadu nebo akumulátor ve tvaru T, který tak dává prostor k nízkému usazení sedadel. Ano, pokud to už nebylo jasné, jedná se o elektromobil. Nakonec byly zveřejněny i rozměry - 4669 mm na délku, 2184 mm na šířku a 1051 mm na výšku při rozvoru 2767.

Zdroj: General Motors | Zdroj videa: Chevrolet