V Česku vzácná Toyota FJ Cruiser po 17 letech v tichosti končí. Je kontroverzní, ceny poletí vzhůru

Výroba Toyoty FJ Cruiser po sedmnácti letech končí. Místo bujarých oslav se kontroverzní model odebral do důchodu v tichosti. Mezi sběrateli má však slibnou budoucnost.

Americký Jeep se během bojových akcí osvědčil, čehož si samozřejmě všimnul zbytek světa. Jako předlohu ho použili Britové, i když první Land Rover byl oficiálně spíše zemědělský stroj kvůli daňovým zvýhodněním, což byla jediná možnost, jak stlačit cenu na minimum. Také Toyota vytvořila svou adaptací na slavný Jeep, a to v souvislosti s podporou mobility vojáků během války v Koreji.

Na tuto skutečnost odkazuje i název modelové řady FJ/BJ. První písmeno původně označovalo typ použitého motoru, druhé neskrytě odkazovalo na Jeep. Od počátku výroby v padesátých letech mělo FJ pověst mimořádně spolehlivého a jednoduchého vozu, což platí nejen o motorech a převodovce, ale i bytelném odpružení s listovými pery vzadu. Důkazem je, že navzdory často necitlivému zacházení můžeme na trhu najít velmi originální kousky.

Toyota FJ má ale cenu téměř v jakémkoliv zachranitelném stavu, protože zájem ze strany sběratelů a motoristických nadšenců je obrovský. To platí zejména pro modely z padesátých let až po BJ40 vyráběný do první poloviny osmdesátých let. To se na trhu objevil nástupce FJ70 s obrovskou nabídkou rozvorů a typů karoserie. Šlo o bytelný vůz, kde byly na prvním místě vynikající vlastnosti v těžkém terénu a co největší užitná hodnota. Pohodlí nebo design hrály druhé housle.

To se změnilo se vstupem Toyoty do nového milénia a příchodem nové generace FJ Cruiser. Místo pouhého brodění se bahnem se FJ Cruiser v roce 2006 stal atraktivní lifestylovou záležitostí vynikající extravagantní karoserií v retro designu a řadou atypických řešení. Mezi nejznámější patří protilehle se otevírající zadní „půldveře“. Ty byly kompromisem, jak dodržet vzhled původního dvoudveřového stylu a zároveň předejít nepohodlnému nastupování na zadní sedadla. Další zajímavostí je trojice stěračů čelního skla nebo vodorovné otvírání zadních dveří.

I když řada nadšenců tvrdí, že FJ Cruiser má s původním konceptem pramálo společného, není to pravda. Exteriér výrazně zcivilněl, ale stále zůstává ryzím terénním vozem se světlou výškou 245 mm a velkým motorem. Toyota použila atmosférický vidlicový šestiválec o objemu 4,0 litru s výkonem 200 kW s točivým momentem 380 N.m. Výsledkem je akcelerace z 0 na 100 km/h za 7,6 sekundy a maximální rychlost dostačujících 175 km/h.

Potkat FJ Cruiser na českých silnicích je vzácností, protože se sem nikdy oficiálně nedodával. Evropa totiž stála stranou, hlavními trhy byly Spojené státy, Jižní Afrika, Austrálie a Střední východ. Že se blíží konec oblíbeného off-roadu naznačila série Final Edition dostupná v roce 2017 těsně před stažením z amerického trhu. O rok později přestal být FJ Cruiser dostupný pro japonský trh a loni zmizel i ze Středného východu.

Výroba v závodě Toyoty Hino Motors v továrně Hamura (prefektura Tokia) skončila poměrně nenápadně v prosinci loňského roku a pár posledních kusů lze koupit v Jižní Africe v rámci skladových zásob. Tady vůz vydržel nejdéle, a dokonce se místní zájemci loni dočkali i modernizovaného infotainmentu s Apple CarPlay a Android Auto.

Bohužel, tím končí 17letá éra FJ Cruiser pravděpodobně bez nástupce. Pokud po tomto nezvyklém voze toužíte, neotálejte. Skutečnost, že jich už více nevznikne, potlačí ceny už jen vzhůru.