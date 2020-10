V Česku už si můžete koupit i nejlevnější Škodu Enyaq iV. Nikdo to nemusí poznat

S příchodem modelu Enyaq iV Škoda představila i nový systém výbav. Zatímco u běžných modelů zpravidla platí, že například vrcholný motor nemůžete zkombinovat s nejnižší výbavou, u enyaqu si v podstatě vybíráte provedení interiéru, kola, lak, motor a pakety výbavy. V podstatě to znamená, že i to nejméně výkonné provedení může uvnitř nabídnout luxusní výbavu, přestože na to na hned nemusí nevypadat. Nebo také můžete nejlevnější provedení postavit na nejdražší kola Betria (21", 34.000 Kč), vybrat rudý lak Velvet (25.000 Kč) a tvářit se, že máte jedno z dražších provedení.

Jak se nový systém výbav projevil v praxi, jsme vám už prozradili v jednom z dřívějších článků. Pro Škodu Enyaq iV je připraveno pět provedení interiérů, 15 paketů výbavy a mimořádná výbava se smrskla pouze na prvky jako střešní okno, sportovní podvozek, koberec v zavazadlovém prostoru, sound systém Canton, tepelné čerpadlo či boční airbagy vzadu.

Vůz byl uveden na trh jen krátce po zářijové světové premiéře, objednat jste si však mohli pouze provedení iV 80 s výkonem 150 kW, 82 kWh baterií (netto kapacita 77 kWh) a dojezdem až 510 km na jedno nabití. V závislosti na provedení interiéru se ceny pohybovaly od 1.189.900 Kč (Loft) do 1.237.900 Kč (ecoSuite), už od samotného začátku jste ale mohli sáhnout také po exkluzivní Founders Edition za 1.379.000 Kč.

Předprodej základní verze Škody Enyaq iV spustilo české zastoupení značky teprve včera. Konkrétně se bavíme o verzi iV 60 s elektromotorem o výkonu 132 kW, baterií s kapacitou 62 kWh (netto kapacita 58 kWh) a dojezdem až 390 km na jedno nabití. Již dříve zveřejněná cena 1.059.900 Kč stále platí. V tomto případě se bavíme o interiéru Loft, 19palcových kolech Proteus a modrém laku Energy, zkrátka o voze, který najdete v přiložené galerii. V závislosti na interiéru může cena narůst až na 1.107.900 Kč, pro všechny případy jsme do galerie přihodili i snímky interiérů Lodge, Lounge, Suite a ecoSuite.

Nejlevnější provedení Loft má už v základu bohatou výbavu. Vedle zmíněných 19palcových kol jsou to například LED světlomety a zadní svítilny, 7 airbagů, infotainment s 13palcovým displejem, bluetooth, nabíjecí přihrádka pro mobilní telefon, digitální asistentka Laura, Lane Assist, rozpoznání dopravních značek, tempomat s omezovačem rychlosti, automatická třízónová klimatizace, vyhřívání předních sedadel a volantu, bezklíčové zamykání a startování, akustická přední boční okna, parkovací senzory vpředu a vzadu, zadní kamera či volič jízdních režimů.

U nejlevnějšího provedení Loft si dále můžete připlatit za pakety asistované jízdy 1.0 a 2.0 (21 a 28 tisíc korun), Matrix LED světlomety a Top LED zadní svítilny (34.000 Kč), infotainment s navigací a head-up displejem s rozšířenou realitou (43.000 Kč), vyhřívání zadních sedadel a čelního skla (10.000 Kč), elektricky ovládanými předními sedadly s masáží pro řidiče (27.000 Kč), Sport paket s progresivním řízením a tříramenným volantem (7000 Kč) či Sport paket Top s adaptivním podvozkem DCC. Kdo by prahnul po osvětlené masce chladiče Crystal Face, má u Enyaqu iV 60 smůlu. Ta je totiž zatím k mání pouze u provedení iV 80.

Ze strany Škodovky to u modelu Enyaq iV stále ještě není všechno. Chybí totiž ještě verze iV 80X se dvěma elektromotory, pohonem všech kol, výkonem 195 kW a točivým momentem 425 N.m, která na jedno nabití ujede až 460 km. Z ní bude vycházet sportovní derivát iV RS s 225 kW a 460 N.m. V příštím roce se představí i druhá karosářská verze (SUV-kupé), která se zatím prohání i na našich silnicích s maskovacím polepem.