V Česku už koupíte VW ID.3 s dojezdem 542 km. Nevyhnul se však kompromisům

Zatímco stále čekáme na tu vůbec nejlevnější variantu Volkswagenu ID.3, která by se měla cenou pohybovat okolo 800.000 Kč, u českého zastoupení se nabídka variant elektromobilu dále rozšiřuje směrem nahoru. K mání už je totiž i verze s největší baterií o kapacitě 77 kWh a elektromotorem o síle 150 kW (204 koní), která má zajistit kombinovaný dojezd 542 km.

Největší baterie je zatím dostupná u jediné výbavové úrovně Tour, která začíná na ceně 1.231.900 Kč a je tedy v současnosti druhou nejdražší variantou ID.3 v nabídce. Dražší je pouze standardní specifikace s menší 58 kW baterií a na maximum vybavenou úrovní Max za 1.235.900 Kč. Pro srovnání v této cenové úrovni (od 1.189.900 Kč) se pohybuje i Škoda Enyaq iV 80 s dojezdem až 510 km.

Za tuto cenu je očekávatelné, že i verze Tour s 77kWh baterií je vybavena opravdu dobře, a to především v rámci obsažených paketů. Balíček Infotainment Plus tak zajistí standardně head-up displej s rozšířenou realitou, schopnější infotainment s 10palcovým displejem nebo indukční nabíjení telefonu. V paketu Design Plus jsou zase chytré IQ. LED Matrix světlomety, zadní LED svítilny s animací a tónovaná zadní okna.

Po stránce komfortu dostává tato specifikaci ID.3 paket Comfort Plus s dvouzónovou klimatizací, variabilní podlahou zavazadlového prostoru, čtyřmi USB-C porty, elektricky sklopnými vyhřívanými zrcátky nebo vyhříváním předních sedadel a volantu. Rozšířený paket Assistance Plus pak standardně přidává i asistenta pro jízdu na dálnici a pro změnu jízdního pruhu, předkolizní systém PreCrash, zadní kameru či bezklíčový přístup. Objevuje se však i adaptivní tempomat a asistent při odbočování vlevo.

Uvnitř dále nechybí sedadla ergoActive s nastavením ve 12 směrech a masážní funkcí, rozšířené ambientní osvětlení s výběrem 30 barev nebo pedály z ušlechtilé oceli s logy „Play“ a „Pause“. Exteriér ID.3 je v této výbavně doplněn černě lakovanými prvky včetně prahů dveří nebo detailů v předním nárazníku. Nakonec s větší baterií přichází i možnost nabíjet stejnosměrným proudem výkonem až 125 kW (normálně 100 kW), AC nabíjení zůstává na 11 kW.

Na druhou stranu s ohledem na těžší baterii a nutnost Volkswagenu udržet provozní hmotnost elektromobilu na přijatelné úrovni musí verze s větším dojezdem existovat s několika kompromisy, přesněji po stránce dostupné výbavy. ID.3 s 77kWh baterií je tak dostupné pouze ve čtyřmístné konfiguraci interiéru, nelze jej vybavit panoramatickou střechou ani nosičem na kola. S ohledem na hierarchii výbav je pak model dostupný pouze s většími 19palcovými koly.