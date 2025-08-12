V Česku se proháněla obrněná BMW. Jejich dynamiku zkoušely speciální složky z celé Evropy

Zájem o obrněná vozidla u BMW údajně roste. Možnost vyzkoušet si tyto vozy v akci tak nyní značka nabídla nejen vládním složkám, ale rovněž soukromým zájemcům.
BMW se už více než 45 let zabývá rovněž vývojem a stavbou obrněných vozidel. Svým zákazníkům vyhledávajícím tuto vyšší úroveň bezpečí přitom už podruhé ve spolupráci s českým zastoupením značky připravilo speciální prezentaci. Do areálu BMW Vývojového centra v Sokolově se tak nedávno sjely pancéřované limuzíny řady 7 a SUV X5, které si zde mohly vyzkoušet nejen speciální složky z vládních institucí České republiky, ale i ostatních států Evropy.
Hosté akce měli možnosti si pod dohledem instruktorů z Německa a Česka vozy otestovat během několika dynamických cvičení. Mezi ně patřily například slalomové a vyhýbací manévry, akcelerace, sjíždění svahů, jízda do stoupání a v neposlední řadě i krizové brzdění. K dispozici však bylo rovněž přímé porovnání se standardními BMW řady 7 ve verzích 750e a M760e, respektive X5 v plug-in hybridní verzi 50e. S dodatečnou výbavou mají totiž vozy BMW Proteciton samozřejmě vyšší hmotnost.
Modernizovanou variantu X5 VR6 Protection, nejprodávanějšího pancéřovaného vozu světa, nám české zastoupení nedávno do detailu předvedlo také v Praze. S balistickou ochranou dle normy VPAM VR6 má SUV v rámci „standardní výbavy“ například kompletní pancéřový plášť integrovaný přímo do karoserie, samotěsnící palivovou nádrž, zesílené profily z vysokopevnostní oceli kolem dveří, bočního rámu, střechy a motorové části, pancéřovou přepážku v zavazadlovém prostoru nebo podlahu chráněnou proti střepinám. Pancéřování podvozku a střechy je dostupné na přání, kdežto k přidané hmotnosti mají vozy také speciálně uzpůsobený adaptivní podvozek.
„V rámci letošního ročníku BMW Protection Driving Experience v Sokolově jsme hostili speciální složky z vlád osmi zemí Evropy a poprvé i zájemce z privátního sektoru. Tento fakt dokazuje rostoucí zájem o téma bezpečnosti a ochrany v rámci mobility, kde je BMW špičkou ve svém oboru,“ říká organizátor akce Roman Pilát, Key Account Manager pro Corporate, Special Sales a E-Mobilitu.
Vývoji vozů s balistickou ochranou se BMW věnuje již od roku 1978, kdy jako první základ posloužila řada 7, která je dodnes pilířem nabídky, konkrétně splňující normu VPAM VR9 (nejvyšší úroveň civilní balistické ochrany). Každé obrněné BMW se vyrábí v továrně v německém Dingolfingu takzvané „od píky“, nejedná se tedy o dodatečně upravované vozy. Součástí nabídky je i možnost absolvovat speciální kurz, kde se řidiči učí zvládat krizové situace, dynamické manévry a nouzové únikové techniky.
Zdroj: BMW | Zdroj videa: BMW