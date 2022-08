V Česku kdysi oblíbená Dacia dorazila i jako ryzí elektromobil. Typické logo však na přídi nehledejte

Hovoří se o dojezdu až čtyři sta kilometrů na jedno nabití. Blíže však ruský výrobce techniku nespecifikuje.

Sympatický low-cost jezevčík Dacia Logan MCV byl na většině trhů nahrazen novým lifestylovým modelem Jogger. MCV ale na některých trzích žije dál jako Lada Largus a v loňském roce dokonce prošel modernizací. A když vedení Lady přemýšlelo, že by to také chtělo mít elektromobil v nabídce, padla volba právě na Largus.

Do práce na novém projektu se Lada pustila i přes velmi nepříznivé období kvůli invazi Ruska na Ukrajinu, kdy kvůli nedodaným dílům prodává zákazníkům své vozy bez důležitých prvků, jako jsou airbagy nebo ABS. První elektrický model Lady, tedy derivát modelu Largus, se jmenuje e-Largus.

To jediné, co o elektromobilu víme je, že se bude nabízet v pěti a sedmimístné specifikaci, stejně jako Largus. Zároveň některé zdroje uvádějí, že dojezd na jedno nabití činí 400 kilometrů a vůz bude možné nabíjet u rychlonabíječek. Na oficiální údaje je ale asi zatím brzy, nejdříve je potřeba prohnat pár prototypů než půjde produkční verze do prodeje.

Galerie doplněna o běžnou Ladu Largus.