V Česku jsou prodejním trhákem, přesto Toyota GR86 a Subaru BRZ letos končí. Zde jsou důvody

Letošní rok je poslední, kdy si budete moci koupit sportovní kupátka Subaru BRZ a Toyotu GR86. Subaru se aktuálně prodává od 1.030.000 Kč, zatímco Toyota startuje na 950.000 Kč. Ale upřímně, už teď je skoro pět minut po dvanácté, takže jestli váháte, máte poslední možnost. O tyto vozy je v České republice extrémní zájem. Zároveň vypadává varianta, že by se výrobce slitoval nad žadonícími zákazníky, jak tomu bylo u Dodge Durango Hellcat nebo Audi R8.

Oba vozy totiž zabije legislativa, ale překvapivě v tom nemají prsty emise. Důvodem je přijetí normy „General Safety Regulations 2“ respektive nové standardy bezpečnostní výbavy platné od 31.8.2024. Jenže přizpůsobení novému standardu by si vyžádalo rozsáhlé změny na vozech, zejména kvůli povinnému sledování dopravních značek. Subaru by muselo přepracovat celý systém EyeSight. Pro Toyotu by to znamenalo přepracovat sklon kapoty a tím pádem polovinu auta. Změny by navíc ovlivnily dynamické jízdní vlastnosti, kvůli kterým si lidé BRZ a GT86 kupují.

Právě kvůli legislativě Subaru Corporation původně váhalo, jestli se vůbec do evropské homologace modernizovaného modelu pouštět. Na nátlak dealerů však stanovisko přehodnotilo a příděl dostal i starý kontinent. Původně byla kvóta pro český trh nastavena na 50 vozů, což odpovídalo ročním prodejům předešlé generace obou modelů. Prvního BRZ se během osmi let u nás prodalo 250 kusů.

Jenže s nástupcem se všechno změnilo. České zastoupení v posledních letech zaznamenalo takový převis poptávky, že po japonské centrále požadovalo trojnásobné dodávky z už tak limitované produkce. Z původních 50 kusů se podařilo importovat 282 BRZ druhé generace. Toyota uzavřela 230 objednávek, čímž zdvojnásobila původní počet automobilů určených pro Českou republiku.

Objednávky do výroby byly uzavřeny loni v říjnu s tím, že poslední vozy přijely na evropské sklady v lednu. Subaru mělo původně obavy, jestli evropskou objednávku nenadhodnotilo, ale zájem stále roste. Jen na českém trhu dosáhlo BRZ loni na 192 registrací a Toyota GR86 získala 180 registrací.

Tyto automobily musejí být registrovány do 31. srpna. Pro pozdější registrace bude potřeba vyjednat pro dané VIN výjimku na ministerstvu dopravy, které jim v rámci doprodeje termín posune o rok. Tím pádem žádné Subaru BRZ nepůjde přihlásit jako nové po 31. srpnu 2025. Je ale bláhové si myslet, že auta budou tak dlouho ležet ladem.

Aktuálně jsou pokryty dodávky již objednaných BRZ, přičemž odhadem dalších 40 kusů si dealeři Subaru objednali do zásoby. Z deseti trhů, kde se Subaru BRZ prodává, patří český mezi nejsilnější. Pravda, Německo loni registrovalo 280 kusů, ale je také mnohem větší. Proto 192 českých registrací je mimořádný úspěch. Třetí Španělsko realizovalo 100 registrací.

Toyota rovněž dodá všechny objednané automobily, plus 55 kusů má v rezervě skladem. Jedná se o řadu GR86 ve výbavě Executive s motorem 2,4 litru a šestistupňovým manuálem. I GR86 se u nás mimořádně daří. Pro srovnání, 135 objednávek na Slovensku a 57 automobilů objednaných v Maďarsku se českým 230 podepsaným smlouvám ani nepřibližuje.