V Česku jsou dvě nové Škodovky pro sběratele. Nejsou drahé, ale letos se nesvezete

Omlazené modely Škoda Scala a Kamiq měly oficiální premiéru minulý týden a dnes jdou do prodeje v akční verzi. Letos se ale nesvezete.

O modernizaci kompaktních modelů Scala a Kamiq jsme vás informovali minulé úterý. Design se změnil decentně, přibyly nové prvky výbavy v čele s Matrix LED světlomety a osobně jsem uvítal i přepracovaný panel klimatizace s užitečnými tlačítky navíc. O vstupu na český trh jsme se ještě nebavili, přitom už je na spadnutí.

České zastoupení Škodovky dnes zveřejnilo cenu verze First Edition, která by jednou mohla mít pro sběratele zvláštní hodnotu. Základní cena v případě scaly i kamiqu činí 599.900 Kč, přičemž pod kapotou pracuje tříválec 1.0 TSI/85 kW kombinovaný s manuální převodovkou. Kdo by chtěl automat, musí přihodit 40.000 Kč a od 679.900 Kč jsou vozy k mání s motorem 1.5 TSI/110 kW a automatem.

First Edition zahrnuje třeba 17palcová kola Kajam Aero, Matrix LED světlomety, virtuální pedál, virtuální kokpit či paket City plus, zahrnující zadní parkovací kameru, parkovací senzory vpředu i vzadu, bezklíčové odemykání a startování s alarmem či možnost volby jízdního režimu. Ve standardu rovněž zahrnutý paket Asistovaná jízda 1.5+ obsahuje systém hlídání mrtvého úhlu, adaptivní tempomat či adaptivní vedení v jízdním pruhu.

Scalu a kamiq First Edition poznáte podle unikátní plakety na předních blatnících a černém lakování střechy a krytů vnějších zpětných zrcátek. Volitelná nadstandardní výbava zahrnuje třeba 18palcová kola Fornax, panoramatickou střechu, navigaci, vyhřívané čelní sklo a další.

Škodovka sice vypustila první nabídku mezi zákazníky již nyní, na svezení si ale můžete počkat i déle než půl roku. Modernizované vozy Scala a Kamiq se totiž začnou vyrábět v prvním kvartálu příštího roku a v tomtéž období by se mohly dostat k zákazníkům. Škoda se nezmiňuje o omezení počtu kusů první edice, jak tomu bylo třeba u Enyaqu iV Founders Edition (1895 kusů).