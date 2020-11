V Česku jezdí raritní Kaiser Jeep M715 z období Vietnamské války. Svezli jsme se

Před 65 lety začal na území Vietnamu ozbrojený konflikt, který trval dvacet let. Nejsme tady samozřejmě na hodině dějepisu, takže jen ve zkratce připomenu, že šlo o boj mezi Severním a Jižním Vietnamem. Severní komunistická strana měla podporu od dalších komunistických zemí, zatímco Jižní Vietnam byl podporován Austrálií, Thajskem a především USA, které si nepřálo šíření komunismu.

Stejně jako každý celosvětově známý konflikt, měl i tento velmi silný zásah do kultury. Existuje o něm nespočet knih či počítačových her. Největší zásah ale má ve filmech a hudbě. Proto doporučuji si na čtení následujících řádků pustit jako podkres album Green River od kapely Creedence Clearwater Revival.

Vietnam ve stínu

Pohybovat se po nehostinných vietnamských džunglích nebylo jen tak. Dostat se z bodu A do bodu B bylo mnohdy extrémně náročné. Armáda tak potřebovala co nejefektivnější dopravní prostředky, které budou schopné se s náročným terénem poprat a pomohou jí vyhrát válku. Nakonec se pochopitelně ukázalo, že největšími železnými hrdiny této války jsou vrtulníky a lodě. Ale jak to bylo s auty?

Osobně si myslím, že se o konfliktu ve Vietnamu v Česku mluví málo. Jistě, tak úplně se nás netýkal, ale neměli bychom na něj zcela zapomínat. Už jenom proto, jaké úžasné čtyřkolové stroje v něm figurovaly. Rád bych to změnil a začnu rovnou tím, co považuji za jedno z nejkrásnějších armádních vozidel všech dob. A to jsem valil bulvy, když jsem ho vypátral v Čechách.

Kaiser Jeep M715

Řeč je o Kaiser Jeepu M715, který se vyráběl v letech 1967 až 1969 a vzniklo ho celkem 33.000 kusů. Pátrání po voze mě dovedlo k Vojtěchu Kašákovi z Military Car Club Plzeň, který má ve své garáži naprosto perfektní kousek. Ještě před seznámením se s vozem si ale uděláme malý výlet do historie, abychom pochopili pozadí.

Etalonem nákladního armádního vozidla byl Dodge M37 (1951 - 1968). Na konci 60. let už však začal být zastaralý. Armáda potřebovala větší univerzálnost a také převážet větší náklady. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. Vlastně to byly odpovědi dvě. První z nich byl šestikolový mastodont Gama Goat a druhým Kaiser Jeep M715. Jako přímá náhrada za Dodge však sloužil primárně Jeep.

Proč Kaiser?

Jako první bychom měli odpovědět na otázku, proč se vůz jmenuje Kaiser Jeep a ne jenom Jeep. Na první pohled to přece nedává smysl. Zatímco Jeep v minulosti získal gigantickou zakázku na armádní Willys, automobilka Kaiser nevytvářela nic, co by armádní auto byť jen vzdáleně připomínalo. Takže?

Michiganská společnost Kaiser-Frazer Corporation vyráběla od poloviny 40. let minulého století krásné osobní automobily. Navíc nebyly vůbec špatné, společnosti se časem podařilo získat třeba převodovky GM Hydramatic a motory Rocket 88 z Oldsmobile. I když však byly prodeje slušné, protože společnost po autech tehdy hladověla, nestačila čísla na dohnání velké americké trojice GM, Ford a Chrysler.

Udržet cenu nízko, aby byl byznys dlouhodobě úspěšný, se zdálo nemožné. V roce 1948 ze svého místa rezignoval Joseph Frazer, jeden ze zakladatelů. V roce 1953 se společnost přejmenovala na Kaiser Motors Corporation a hledala nové příležitosti, jak se udržet nad hladinou. Krátce předtím se však divize značky Kaiser Manufacturing Corporation zhostila aktiv společnosti Willys Overland.

Henry J. Kaiser, druhý ze zakladatelů značky, byl nakonec finanční situací donucený se vzdát boje s detroitskými giganty a pustil se do práce se značkou Willys Overland. V roce 1963 se pak společnost Willys Motors přejmenovala na Kaiser Jeep. Pod touto značkou vznikl nejen armádní vůz M715, ale také třeba znovuzrozený Jeepster, stylovka ve formě pick-upu či kabrioletu s armádními tvary.

Stavíme armádní náklaďák

U stavby lehkého armádního náklaďáku musíte počítat s tím, že jich může být potřeba vyrobit i statisíce. Výroba vás nesmí položit, a proto je vhodné vycházet ze sériového modelu, aby lis razil stále ty samé díly. Kaiser Jeep M715 tak našel své základy v produkčním voze Jeep Gladiator, pick-upu odvozeném od modelu Wagoneer. Právě industriální tvary Brookse Stevense mě naprosto uchvátily.

Pod kapotou M715 byl sériový zážehový řadový šestiválcový motor Tornado o objemu 3,8 litru. Naladěn byl na 98,8 kW a při 1750 otáčkách za minutu dával 285 N.m točivého momentu. Sílu na kola přenášela 4stupňová synchronizovaná převodovka Warner T-98. K rozdělování točivého momentu na výstupní hřídele sloužila rozvodovka NP200. Přední náprava pak byla Dana 60, zadní Dana 70.

Vůz pracoval na 24voltové elektrické síti díky dvěma sériově zapojeným 12voltovým bateriím. Na délku měřil 5328 mm bez navijáku a na šířku 2159 mm. S plachtou na korbě byl vůz vysoký 2228 mm a bez ní 1905 mm. Dozadu jste naložili tutu a čtvrt nákladu, což bylo oproti Dodge M37 zlepšení o půl tuny. Odtud také pochází přezdívka vozu Five-quarter.

Tváří v tvář

Garáž se otevírá. Mimo pick-up M715 se vyráběly ještě tři verze - samotné šasi (M724), ambulance (M725) a radiovůz (M726). Zdá se, že mám opravdu štěstí, protože pick-up je z nich nejhezčí a nejdrsnější. Téměř vše na voze je původní a druhý takový kousek v Česku není.

Celá přední část vozu je z modelu Gladiator, což prozrazují jak prolisy na panelech, tak i specifické detaily. Třeba v přední masce najdete připravené otvory na chromovanou mřížku civilního modelu. Nebyl by tak problém ji na M715 dodatečně namontovat. Světlomety jsou pochopitelně jiné, protože ve Vietnamu již měla armáda normované přední světlomety pro svá vozidla.

Další rozdíly jsou neméně zajímavé. Například čelní okno nemá žádný sklon, ale je kolmé, aby neházelo odlesky na prolétávající letadla. To by pak mohlo vůz odhalit a byl by oheň na střeše. Doslova. Okna se pak dají sklopit. V takovém případě se na ně dávaly speciální povlaky. Na kapotě si také můžete všimnout malého přídavného světla. Jedná se ale spíše o takovou světlušku, která slouží k hlídání správné vzdálenosti mezi vozy v konvoji za nepříznivých podmínek. Jakmile uvidíte proužek světla na silnici, máte moc velký rozestup.

Velmi důležitá jsou také černá čísla ve žlutém kruhu na přední masce. Jedná se o mostní váhu třeba pro pontonové mosty. Na amerických armádních vozech jste tyto štítky mohli vidět již od druhé světové války. Tento Jeep má celkovou hmotnost 3,6 tuny, číslo na štítku je vždy po zaokrouhlení nahoru, proto tedy „04“. U mostu tak vždy věděli, jak moc jim ho zatížíte.

Plátěná střecha je samozřejmě původní. Všimněte si vyšitého proužku pro stékání dešťové vody. Zajímavým detailem je také varovný štítek na anténě, na kterém stojí, že vás zapojená anténa při dotyku může popálit či usmrtit. Ze zajímavostí ještě vypíchnu speciální oka navařená na nábojích kol, za která se celý kolos zvedl jeřábem a naložil na potřebné místo.

Pneumatiky s terénním profilem si můžete koupit jako věrné repliky. Najdete je u americké společnosti Cooker Tires, která se zabývá pneumatikami na veterány. Obují vám Chevrolet Camaro, extrémní hot rod i armádní Jeep. Standardní armádní pneumatika Firestone Knobby stojí přes čtyři tisíce korun.

Na vlastní zadek

Pan Kašák otočil překvapivě svěžím startérem a uvedl monstrum do chodu. Výfuk si lehce odkašlal a po pár sekundách se stroj ustálil na hlasitém ševelení, které je takto hřmotným vozům vlastní. Neozývaly se žádné divné zvuky či skřípání a celé okolí najednou patřilo tomuto americkému majestátu. Až jsem si řekl, jestli bych se neměl převléct do maskáčů. M715 jednoduše funguje jako stroj času.

Beru za kliku, s trochou síly přetlačím panty a sundám si ze sedla spolujezdce připravenou vojenskou helmu. Vyhoupnu se do sedla a silou za sebou zabouchnu dveře. Sedačka je tvrdá a v zadku cítím pérování. Dokonce se dá nahmatat i na boku sedadla. U tohoto vozu se prostě na pohodlí nehledělo. Komu to vadilo, mohl si na sedadlo dát molitan.

Uvnitř si připadám jako v traktoru. Kabina je vzdušná a vysoko, provedení spartánské. Z budíků tu najdete tachometr, teplotu chladicí kapaliny motoru, tlaku oleje, dobíjení a množství paliva v nádrži. Nechybí samozřejmě servisní štítek s veškerými údaji, které by mohla posádka potřebovat například při poruše. Po rozkoukání se konečně rozjedeme.

Sednout si za volant mě ani nenapadlo. Řídit tento vůz není jen tak, už třeba jenom kvůli rozměrům. Nechal jsem tedy tuto část na majiteli, který má svého miláčka již deset let a aktivně s ním jezdí (již přes 15.000 km). Kaiser tryskově odstartoval z místa i s originálním vlekem M101, jako by tam snad ani nebyl.

Listová pera začala na českých silnicích ihned tvrdě pracovat a snažila se filtrovat, co to šlo. Po stránce komfortu jsem nic extra neočekával a bylo to dobře. Prohlubně si váš zadek na silnicích hezky vyzobne. Tvrdá sedadla tomu moc nepřidala. Překvapivá však byla stabilita v zatáčkách, kdy si Kaiser Jeep připadal jistý i na oslizlé silnici. Absence bočního vedení sedadel s vámi však pěkně zamává.

Po krátké projížďce vesnicí, které doprovázelo mávání na usmívající se kolemjdoucí, jsme sjeli na polní cestu. Bahnitý polní povrch pro M715 nebyl žádnou překážkou. I s vlekem se drápal vpřed a probourával si cestu přes místa, před kterými by moderní SUV strachy stáhly tažné zařízení a ujely zpět do města. Najednou mi madlo na palubní desce pro spolujezdce nepřišlo jako zbytečnost.

Na travnaté ploše si Jeep oklepal boty a na výjezdu se ihned drapnul asfaltu, aby nás odvezl na místo fotografování. Tohle byl zážitek, na který se nedá zapomenout. Do toho to charisma a tvary krásného produkčního vozu. Závěrka fotoaparátu jela na plné obrátky. Choval jsem se ke Kaiseru jako k celebritě.

Chtěli byste jeden kousek domů? Obraťte se na americké inzerce a připravte si zhruba půl milionu korun za kus v předrenovačním stavu. Zhruba dalšího půl milionu pak dáte za uvedení M715 do slušného stavu. Aby pak vypadal jako kousek na fotografiích, rezervujte si tisíce hodin lásky a péče. Věnujte se mu jako svému psovi. Vrtět štěstím se pak budete oba. Kaiser v blátě a vy za volantem.

Pan Kašák z Military Car Club Plzeň je nadšenec, jak se patří. Neváhá se s vozem vydat i na několik set kilometrů dlouhou trasu. Z originálního přívěsu M101 z roku 1968 si pak vytvořil místo na přespání. Troufám si tak říct, že jde o nejvíc cool obytnou soupravu na českých silnicích.

Krátká služba

Ve válce sloužil Kaiser Jeep společně s Dodgem M37. I přes své schopnosti se ale nestal válečným hrdinou. Některé zdroje uvádějí, že doplatil na zastaralý motor Tornado, který prý v plném vojenském nasazení nestíhal. Řadový šestiválec vznikl na základech agregátu Super Hurricane, který se objevil třeba v Jeepu Willys Station Wagon.

V civilních vozech ho trápily třeba úniky kapalin, což se před osazením do M715 dalo do pořádku. Ani to ale nestačilo a vůz byl v armádě považovaný za poddimenzovaný. Jeho vojenská služba pro Američany tak trvala jen devět let, i když by si zasloužil mnohem delší období. Stačilo by jen vylepšit pohonné ústrojí.

Toho se ostatně zhostili jedinci v Americe a do vybraných kusů montovali osmiválcové motory. Tyto vozy, které ve Vietnamu nebyly, se poté rozprodávaly po amerických státech. Našli byste třeba i hasičský vůz, který má své základy v Kaiser Jeepu M715. V roce 1976 dorazila za tento vůz armádní náhrada, kterým byl opět Dodge, konkrétně M880. Své základy měl v civilním modelu Dodge D Series, který dnes můžete znát jako Ram.

Zajímavost na konec

Po skončení války bylo potřeba stáhnout techniku z Vietnamu pryč. Něco se vrátilo do USA a něco se dalo řecké armádě. Služba tak pokračovala dál, ale jinde. Vůz se nakonec stal tak vyhlášeným, že si ho všimla automobilka Kia a odkoupila od Jeepu licenci na výrobu. Vznikl tak armádní vůz Kia M450, který se vyrábí dodnes.

Nic podstatného se na vzhledu vozu nezměnilo a již na první pohled rozeznáte detaily z Jeepu Gladiator. Korejský výrobek ale není přesnou kopií. Například stírače jsou místo původních dvou nyní tři. Největší změnou je však pohonné ústrojí, protože Kia sáhla po vznětovém agregátu D4DA o výkonu 139 koní.

Kaiser Jeep M715 navržený roku 1967 si tak s trochou fantazie můžete koupit jako zcela nové auto. Jen ho teď vyrábí Kia, prošel vylepšením a pod kapotou mu bije naftové srdce. Chcete se přesvědčit? Klikněte na tento odkaz. Jestli toto nedokazuje nadčasovost, tak už nevím co.

Závěr

Kaiser Jeep M715 není hrdinou vietnamské války, ale je hrdinou mnoha nadšených majitelů a řecké i korejské armády. Je naživu již 53 let a jak to tak vypadá, ještě se do důchodu nechystá. Jeho tvary navíc fascinují dodnes. I samotný Jeep si na starého známého nedávno vzpomněl a uvedl koncept brutálního restomodu s jeho základy. Kdyby peníze nehrály žádnou roli, byl by právě tento restomod můj auťák na víkendy.

Kaiser Jeep M715 Vojtěcha Kašáka je kousek jako do muzea. Nejlepší ale je, že tam v dohledné době neskončí. Dál bude brázdit silnice, sbírat rozjasněné pohledy kolemjdoucích a dělat radost svému řidiči. A přesně o tom takové auto v dnešní době je.