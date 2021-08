V Česku jezdí náklaďák Chevrolet z roku 1930. Sto hodin práce je hodina jízdy

Zkuste si představit, že jste v Americe na konci 20. let minulého století. Právě prožíváte obrovský boom technologií. Louis Armstrong založil skupinu Hot Five, která se v roce 1927 rozšířila na Hot Seven a nahrává největší jazzové pecky. Charlese Spencera Chaplina znají všichni jako postavu Tuláka s knírem a kloboukem a divadla na Broadwayi praskají ve švech.

Stejně jako řada dalších domácností máte doma elektřinu, takže si můžete pustit žhavou novinku – rádio. Ve vaší zemi je obrovské množství nerostných surovin, a můžete tak začít zaplňovat prázdnou půdu velkými stavbami a silnicemi.

Banky půjčují peníze Evropě a automobilový průmysl zažívá díky Henrymu Fordovi doslova blahobyt, takže už máte doma dost možná i automobil. Úplně růžový váš život ale není, však každá doba má svá velká pro i proti. Třeba na sklenku musíte do jednoho z tajných barů, protože třeba Svaz křesťanských žen už v roce 1919 tvrdil, že alkohol je droga, která ničí rodinný život a vede ke zločinnosti.

Tato a řada dalších nátlakových skupin způsobily prohibici, která měla za následek snížit kriminalitu. Nakonec ale způsobila pravý opak, protože se tak otevřely dveře gangům s pašovaným alkoholem a na každém rohu stála mafie. Cigaretu si ale zapálit můžete.

No a pak v roce 1929 přišla Velká hospodářská krize. Automobil na těchto stránkách byste v tomto období potkávali v Americe velice často. Vozy se totiž dostaly tam, kam železnice ne. Všechno tohle budování amerického snu bylo nutné nějak zásobovat, v čemž měly automobilky obrovskou byznysovou příležitost a pustily se do nákladních vozidel.

Není překvapením, že největšími rivaly byly už v tu dobu automobilky Chevrolet s Fordem. Chevrolet stavěl na platformě GM A. Velká změna přišla s rokem 1927, kdy se představila série AA Capitol proti Fordu A. Tehdy totiž chevrolet s více než milionem prodaných kusů překonal v prodejích svého soupeře.

AA Capitol byl dostupný v osmi různých provedeních a šasi se použilo právě i pro nákladní vozy Chevrolet a GMC. Vůz na fotografiích je ze série AC Universal z roku 1929. Vozů vzniklo celkem 1 328 605 kusů v deseti provedeních. Série se vyznačovala hned několika zajímavostmi. Především výrobou, kdy se v každé továrně vyráběly vozy jen s jednou karoserií a pak se železnicí rozvážely do ostatních států.

Další velkou změnou byl motor. Předchozí čtyřválec totiž nahradil řadový šestiválec OHV (ventily v hlavě válce a vačkový hřídel v bloku motoru), čímž získal Chevrolet proti Fordu obrovskou výhodu. Ceny totiž nastavil podobně jako u čtyřválců (rozdíl oproti předchozí sérii byl jen 10 dolarů), což podpořila i rozsáhlá reklamní kampaň A Six in the price range of the four, tedy v překladu Šest za cenu čtyř.

Samotný motor je sám o sobě velmi zajímavý. Šlo u automobilky o první masově vyráběný šestiválec. Od roku 1929 se neustále modernizoval a v podstatě se vyráběl až do roku 2001. Takovou výdrží v produkci se nemohou pochlubit ani agregáty jako Ferrari Colombo nebo Ford Kent. První generace motoru, o které je dnes řeč, se však vyráběla jen do roku 1936.

Svou přezdívku Stovebolt si motor vysloužil díky šroubům, které ho držely pohromadě. Používaly se totiž i pro montáž dřevěných kamen (stove v angličtině znamená kamna). Agregát o objemu 3,2 litru pracoval při kompresním poměru 5:1 a ve 2400 otáčkách dával výkon 34 kW (46 koní). Síla motoru se přenáší přes čtyřstupňovou mechanickou převodovku výhradně na zadní kola. Posilovač brzd ani řízení vám jízdu neusnadní.

Na tento vůz jsme se podívali až do malebných Krkonoš, kam nás pozval majitel vozu Petr Krejza se svou přítelkyní Danou Dobrou, kteří ve vesničce Strážné provozují kouzelné ubytovací zařízení Na Vyhlídce. Vůz byl přivezen ze Švédska (jezdil v místním koloniálu) do České republiky v roce 2014, ale v hodně špatném stavu. Interiér byl příšerný, kabina stlučená hřebíky.

Náročná renovace

Majitel se tedy rozhodl pro postupnou kompletní renovaci. Už na první pohled je vidět, že tohle je dílo lásky. Zrezlou nádrž pod přední lavicí nahradila nová, kabina vypadá, jako kdyby vyjela z linky, nově čalouněné sedadlo voní kůží a repasovaný motor šlape jako hodinky. Schválně si zkuste představit, jak se na skoro sto let staré auto špatně shánějí díly.

Mnohdy to ani nejde, třeba blatníky jsou zcela nově vyrobené tady, v Česku. Renovace však není kompletní, pak Krejza ještě pracuje na korbě, kterou si staví novou. Ostatně každý rok dělá něco a údržba takového vozu na českých silnicích je obrovská spousta práce. „Sto hodin práce je hodina jízdy,“ říká s úsměvem pan Krejza a předává nám skutečný poklad. Ceník oprav, montážních a udržovacích prací od zastoupení automobilů Chevrolet, Opel, GMC, Buick a Cadillac z roku 1934, který sepsal pan Vobořil pro Chevroland Praha.

Pan Krejza chevroletem pravidelně jezdí, dříve dokonce každých čtrnáct dní na sraz. V České republice ví jen o jednom dalším kousku. Potkat tento vůz na silnici je tedy velká rarita. Ostatně si to potvrzujeme při focení mezi krkonošskými vesničkami, kde je pro kolemjdoucí najednou nádherné panorama hor odsunuté na druhou kolej. Chtěli byste jeden takový kousek domů? Není žádný problém, jen se budete muset s největší pravděpodobností spolehnout na individuální dovoz.

I když byla řada kousků ve Švédsku (některé se tam i montovaly, možná proto je u našeho vozu až rok 1930), narazit na něj v inzerci je spíše náhoda. V Americe jich najdete ještě dost. Nákladní vůz z konce 20. let koupíte v horším stavu za zhruba 12 000 dolarů. Jeden takový jsme našli ve specifikaci na půl tuny nákladu. Za opravdu pěkný kus už ale zaplatíte i desítky tisíc dolarů.

Ani tak ale nepočítejte s tím, že bude provoz bezúdržbový, takové auto už potřebuje opravdu hodně lásky. Odmění se však, pana Krejzu prý jeho chevy nikdy nikde nenechal. Až tedy pojedete pobejt do okolí Špindlerova Mlýna, možná budete mít štěstí a na náklaďák narazíte. Moc bychom vám to přáli, dýchne na vás totiž omamná atmosféra Ameriky, jakou z českých srazů třeba ani neznáte.

Článek vyšel v Auto Tipu Klassik 06/2021. Časopis si můžete koupit na ikiosek.cz.