V Česku je na prodej vymazlený Tatraplan. Připravte si na něj pár milionů

Není pochyb, že Tatra 600 neboli takzvaný Tatraplan patří mezi naprosté ikony portfolia osobních vozů kopřivnické automobilky. Model s typickou proudnicovou karoserií je nadále vyhledávaným sběratelským kouskem. Jeden exemplář s již slušně naplněným potenciálem se teď objevil na prodej u klasické divize Mototechny.

Z produkce modelu mezi roky 1948 až 1952 se přitom jedná o jeden z posledních kusů. Jak je uvedeno v inzerátu, auto bylo v roce 1952 dodáno jako nové v Ostravě vojenské správě. Později v roce 1962 putovalo přes ostravskou Mototechnu do soukromých rukou, kde zůstalo až do roku 2000. Nakonec zamířila Tatra do sbírky a podstoupila renovaci.

Lze tedy čekat, že i vzduchem chlazený plochý čtyřválec OHV o objemu 1,95 litru poběží bezstarostně s původně udávanými 38 kW výkonu (52 koní). Ostatně nájezd vozu není kdovíjak vysoký, za svůj život auto ujelo 56.537 kilometrů. I maximální rychlosti 130 km/h bychom u takto hezkého kusu stále věřili.

Mimochodem, odstín laku sedí s tatrováckým vzorníkem, stejně jako barva čalounění, která odpovídá originálu. Uvnitř panuje útulná atmosféra, přičemž nelze zmínit fakt, že Tatraplan patřil ve své době k vozům s nejnižším vnitřním hlukem díky dobrému odhlučnění kabiny.

Svou historii s českou Mototechnou tedy nabízený Tatraplan pokračuje i nyní při hledání nového majitele. Auto má originální starý technický průkaz, platné české doklady a onu doloženou minulost, která se u veteránů cení zlatem. A když mluvíme o zlatě…

Zatímco nedávno uvedená, vzácná Škoda 1000 MBX si u Mototechny Classic drží nadále cenovku pod dvěma miliony, za vypulírovaný Tatraplan chce prodejce přesně kulaté 2.000.000 Kč.