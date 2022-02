V Česku je na prodej světově unikátní Trabant. Ve střeše má železnici, v kufru dynamit

I takhle může vypadat tuning. Povedená přestavba lidového vozítka je skutečně prvotřídní show car.

Ikonický Trabant se začal vyrábět v roce 1957 a na linkách vydržel až do roku 1991. Za tu dobu vznikl v 3,7 milionech exemplářích. Lidové vozítko se vzduchem chlazeným dvoudobým čtyřválcem a karoserií z Duroplastu se nabízelo od roku 1963 do ČSSR v Mototechně a dovoz pokračoval až do roku 1984.

Trabant se stal jedním ze symbolů novodobé historie, motorizoval masy a inspiroval umělce. Vzpomeňte třeba na přebal desky Achtung Baby od kapely U2, která jela hledat inspiraci do Berlína a Trabant si dala nejen na přebal desky, ale pár kousků si členové i pořídili, polepili a měli je jako dekoraci na turné.

Oslavy 50. výročí výroby Trabantu pak nebyly velké jen v Německu. Trojice kamarádů a jeden pes se rozhodli poctít tento vůz i v Maďarsku a spojit to s výstavním vozem pro železniční muzeum. Vzali tak jeden starý Trabant pustili se do náročné práce. Proces je zdokumentovaný ve videu.

Trabant natřený černou barvou je udělaný jako pravý železniční show car. Na kolech má kryty připomínající kola lokomotivy, uvnitř je audiosestava ve tvaru čumáku lokomotivy, nechybí ani radlice vpředu a několik airbrush kreseb na bocích a kapotě. Zlatým hřebem je model železnice ve střeše. V kufru pak najdete koleje a na podběhu je přilepená atrapu dynamitu.

Dle popisu videa vůz nikdy nebyl na dešti. Vůz se nyní objevil na českých inzertních portálech za 189.000 Kč. Má maďarské papíry a současný majitel sídlí na Karlovarsku. Pro milovníky těchto vozů může jít o zajímavé rozšíření sbírky.