V Česku je na prodej světově unikátní BMW i3. Je doslova ze zlata

BMW ze zlata? Jedno takové se objevilo na prodej v Česku, jedná se o světový unikát, který vznikl v našich končinách.
BMW i3 byl nadčasový a možná i trochu nepochopený elektromobil, který bohužel přišel moc brzo. Jeho karbonová konstrukce šla proti vysoké hmotnosti, která se dnešním elektromobilům často vytýká. Byl to zároveň pilotní projekt, u kterého si BMW společně se sportovním modelem i8 prošlapávalo cestu elektrického a elektrifikovaného pohonu. Dnes to bereme jako samozřejmost, ale před více než deseti lety šlo o vizionářské počiny.
Dnes chytá BMW i3 druhý dech a můžeme říct, že tento na svou dobu unikátní vůz začíná být doceňován. Trh s ojetými kousky se slušně hýbe a mnozí si ze svých nově získaných BMW dělají restomody implementací modernější bateriové jednotky. Během svého života mělo BMW i3 dokonce několik zajímavých edic, jedna z nich je nyní na prodej a nutno podotknout, že takové auto nebude mít nikdo jiný.
Krátce po akvizici BMW i8 českou policií se české zastoupení značky pochlubilo dvěma unikátními vozy, i3 a i8, v provedení Starlight Edition. Vozy se vyznačovaly unikátním dvoubarevným lakem karoserie, v němž zlatá přední část plynule přechází do černé zádi. Ta zlatá je ale myšlena doslova. Oba vozy jsou pokryty čtyřmi vrstvami zlata, přičemž ta poslední je nanesena speciální ruční metodou. Karoserii navrhl lakýrník Miroslav Špičák a ve spolupráci s designérem Zoltánem Matuškou ji také zhotovil.
Zlaté prvky můžete najít i na některých prvcích v interiéru, mimořádnou exkluzivitu pak značí plaketa označující název edice s nápisem one of one. Ve výbavě i3 najdete ambientní osvětlení interiéru, adaptivní tempomat, parkovací kameru, tempomat nebo přední parkovací senzory. Vůz je ve specifikaci REX, tedy se spalovacím motorem v roli prodlužovače dojezdu. Baterie o kapacitě 94Ah má jinak vystačit k ujetí 220 kilometrů.
Český projekt, česká realizace. BMW na těchto unikátech pracovalo devět měsíců a oba dva kousky byly k vidění na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy vary. Poté zamířily do aukce a výtěžek šel na charitu. Teď má vůz najeto 75.500 kilometrů a objevilo se na českých inzertních portálech za cenu 699.999 Kč. Vzhledem k unikátnosti vozu je to vlastně velmi lákavá částka, protože nejde ani o nejdražší i3 v inzerci. Auto samotné navíc ještě ani nestihlo designově zestárnout, jeho čas vlastně možná ještě přijde.
Zdroj: Autorský text, BMW Česká republika | Zdroj videa: Auto.cz