V Česku je na prodej Saab 9-3 po slavném českém zpěvákovi. Motor je fanouškům k smíchu

Saaby jsou auta pro fajnšmekry. Své o tom ví i český zpěvák Matěj Ruppert. Jeden jeho kousek teď může být váš.

Na českém aukčním portálu Aukro.cz se nyní zřejmě rozjela vlna aut po známých zpěvácích. Není to totiž tak dlouho, co zde nového majitele získalo Audi A8 po Karlu Gottovi. Božský Kája měl generaci D2 s osmiválcem o objemu 4,2 litru a pohonem všech kol quattro. Nyní je na aukčním portálu další vůz českého zpěváka. Českého slavíka má ale jen jednoho, a to ho ještě vrátil.

Řeč je samozřejmě o Matěji Ruppertovi, který je známý působením v kapele Monkey Business a rolemi v několika českých filmech včetně ikonického Pupenda. Matěj si svůj řidičský život umí užít, kdysi třeba vlastnil Jaguar Daimler a jeho první opravdové auto byl Saab 900, ještě klasika z roku 1986. U Saabu zůstal i později, když si pořídil model 9-3 z roku 2001. No a právě tento kousek je podle popisu na Aukru.

Jedná o naftovou verzi o objemu 2,2 litru. Sám Matěj v rozhovoru z roku 2008 přiznal, že byl sice velmi spokojený, ale pro Saabisty jsou naftové motorizace k smíchu. Tak jako tak, jeho auto s 261.730 kilometry může být vaše, nicméně je na něm opravdu hodně moc práce. Ačkoliv má vůz Webasto a kožené čalounění, byl v minulosti bouraný na zadní část a má velmi špatný lak. Je to tak spíše projekt než ojetina na ježdění.

Odpovídá tomu ale i cena, vyvolávací činí 15.000 Kč a aukce končí ve čtvrtek 3.8. Technická je to letošního října. Saaby 9-3 koupíte u nás v solidním stavu pod sto tisíc korun a pár kousků se dá sehnat i pod padesát tisíc. Nicméně skutečný stav levnějších kousků si netroufáme odhadovat. Matějův Saab může být projekt pro velkého fanouška Monkey Business, ale najde se?