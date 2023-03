V Česku je na prodej limuzína za 400 tisíc korun. Mercedes stavěný na zakázku si vystačí s šestiválcem

Limuzíny od Mercedesu nejprve slouží důležitým lidem, než se stanou cenově dostupnými pro nadšence. Jsou také oblíbené mezi pronajímateli. Pokud hledáte nový kousek do flotily, nemusíte jezdit daleko.

Mercedes-Benz je od počátku symbolem luxusu a toho nejlepšího, co automobilový průmysl ve své době nabízel. Dodnes s nimi jezdí nejvyšší třída, hlavy státu i vládni činitelé, kteří často požadují něco navíc od „běžné“ produkce. Proto nepřekvapí, že historie prodloužených limuzín řady Pullman sahá až do počátku třicátých let.

Výhodou je, že zatímco historické modely stabilně rostou na ceně, mladé ročníky dnes pořídíte za zlomek původní ceny. Důkazem je i tento Mercedes-Benz Pullman generace W210 nabízený na inzertním portále Bazoš. Jedná se o exemplář s českou registrací vyrobený na zakázku karosárnou Binz. Navzdory stáří 23 let má najeto necelých 68 000 kilometrů, takže očividně jezdil příležitostně.

Díky tomu se ho podařilo zachovat ve velmi pěkném stavu s minimálními stopami nadměrného opotřebení. Solidní dojem umocňuje úhledná karoserie bez koroze. Vůz vychází z výbavové linie Elegance a poskytuje na počátek milénia luxusní výbavu v podobě parkovacích senzorů, multifunkčního volantu, rádia s CD měničem a aktivní zadní tlumiče udržující konstantní světlou výšku.

Hladký převoz osmi pasažérů má na starost vidlicový šestiválec M112 o objemu 3,2 litru s výkonem 170 kW. Spojený je s automatickou převodovkou 5gtronic. K vozu je kompletní dokumentace včetně servisní knihy. Limuzíny jsou oblíbené pro pronájmy na svatby nebo firemní akce. Útulně světlý interiér tomuto záměru jen nahrává. V tomto případě činí vstupní investice 393.000 korun, což za tak reprezentativní auto není moc.