V Česku je na prodej krásná stavba Shelby GT500 Eleanor z filmu 60 sekund. Cena je naprosto v pořádku

Film 60 sekund z roku 2000 zapůsobil snad na každého fanouška aut. Na mnohé dokonce tak, že chtějí mít hlavní hvězdu doma. A ne, nemyslíme Nicolase Cage ani Angelinu Jolie.

Ford Mustang Shelby GT500 Eleanor není vlastně ničím tak extra zajímavé auto, je to v podstatě filmová rekvizita pro snímek 60 sekund z roku 2000, který je ještě ke všemu předělávkou původního filmu ze sedmdesátých let. Auto se nemůže pochlubit žádnými závodními úspěchy a nemá přesně definovaný počet vyrobených kusů, protože jde o tuning. Kdo si své auto tak postaví, ten ho prostě má, a ve výsledku k tomu ani není potřeba to GT500.

Nejvzácnější je tak samozřejmě kus použitý přímo při filmování, jehož cena je okolo jednoho milionu dolarů. A na co se mlátit s ostatními v aukci o originál, když je několik moc hezky udělaných Eleanor na prodej. My jsme jedno auto naprosto věrné originálu našli i v České republice, konkrétně na stránkách prodejce Auta Super.

Běžné Shelby GT500 koupíte za zhruba pět až šest milionů korun, nabízená replika Eleanor je v Česku na prodej za 6.999.000 Kč. Tohle je nicméně ten případ, kdy byl základem obyčejný Fastback, sedí ale ročník 1967. Na první pohled tedy přestřelená cena, na druhý už tak moc ne, protože jak prodejce doloží, přestavba je opravdu věrná originálu a dotkla se i mechanických částí vozu.

Jde hlavně o motor, Shelby GT500 poháněl motor 426,97, tedy osmiválcový sedmilitr. Dotyčný vůz tak podstoupil výměnu motoru z původní 390 na 427 FE Hipo, který mu dává krásných 310 kW (422 koní) pro zadní nápravu. A aby to bylo ještě více věrné, má vůz funkční vstřikování dusíku Nitrous oxide engine.

Pár podobně hezkých přestaveb můžete najít i různě po světě, ale cenově na tom o moc lépe nebudete, protože na vás budou vyskakovat nabídky od pěti do deseti milionů korun. Zrovna za těch deset milionů je jeden kus Eleanor na prodej ve Spojených arabských emirátech.