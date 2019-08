V Česku byla spatřena téměř neznámá Škoda Scala. Může jezdit skoro zadarmo

V prodeji ještě není, ale na silnicích v Česku už byla spatřena při testování. Řeč je o dalším dílku v portfoliu motorizací Škody Scala, a to verzi G-Tec na zemní plyn. V Mladé Boleslavi se již připravují na uvedení nové verze do prodeje, nabídku by měla totiž Scala G-Tec doplnit během posledního čtvrtletí letošního roku.

Pro Škodu je pohon na CNG stále důležitým směrem a nejnovější Scala G-Tec se tak postaví vedle dosavadní Octavie G-Tec, která na konci minulého roku prošla modernizací. O technice Scaly na zemní plyn už přitom víme ty nejdůležitější informace.

Pod kapotou se tedy objeví tříválec 1.0 TSI G-Tec o výkonu 66 kW (90 koní) a točivém momentu 160 N.m, který je vybaven šestistupňovou manuální převodovkou. CNG zde přitom hraje hlavní roli a dodatečnou nádrž na benzin lze označit jako záložní.

Tlakové nádrže na CNG bude mít totiž Scala G-Tec podobně jako Octavia hned tři – jednu před zadní nápravou a dvojici za zadní nápravou (dohromady pojmou 13,8 kg plynu). Sekundární nádrž na benzin je pouze devítilitrová. V reálu by vůz měl na plyn umět jezdit za méně než korunu na kilometr.

Škoda již uvedla, že výhradně na plyn ujede Scala asi 410 km. V kombinaci s pohonem na benzin se pak dostane až na 630 km. Zástavbou plynových nádrží ovšem dojde ke zmenšení základního objemu kufru ze 467 na 339 litrů.

Cenovky Scaly G-Tec se tedy dočkáme nejdřív ke konci roku. Pohon na CNG bude dostupný u obou výbavových linií Ambition a Style. A komu by Scala na CNG nevyhovovala, verze G-Tec se později dočká i městský crossover Kamiq.