V České republice byla otevřena druhá veřejná vodíková stanice. Najdete ji u Litvínova

Tankovat na ní mohou osobní i nákladní auta a také autobusy. Do konce desetiletí by mělo přibýt téměř 40 dalších.

Výstavbu vodíkové stanice Orlen Benzina v Záluží u Litvínova podpořilo Ministerstvo dopravy České republiky v rámci Operačního programu Doprava 2. Současný plán pro čistou mobilitu počítá do roku 2025 s 12 vodíkovými stanicemi a do roku 2030 s 40 stanicemi na území ČR, uvedl ministr dopravy Martin Kupka. To zatím neodpovídá návrhu evropské regulace o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, podle nějž by měla být vodíková infrastruktura na hlavní síti TEN-T vystavěna na každých 200 km. Kupka očekává aktualizaci Národního plánu čisté mobility ještě letos.

Pumpa v Záluží u Litvínova je plně samoobslužná a je otevřena veřejnosti nepřetržitě. Je vhodná pro doplnění paliva osobním vozům, nákladním autům i autobusům. Nabízí dvě výdejní trysky pro naplnění aut tlakem 700 barů a nákladních aut a autobusů tlakem 350 barů. Cena vodíku na stanicích ORLEN Benzina je stanovena na 278 Kč/kg, vůz se spotřebou 1 kg vodíku na 100 km vyžaduje při úplném dotankování asi 5 kg vodíku.

V současné době je v České republice pouze několik desítek vodíkových vozidel. Podle odhadů Ministerstva dopravy ČR by však na českých silnicích mohlo být do roku 2030 až 50 000 vodíkových vozidel. „Snahou ministerstva životního prostředí jako ministerstva budoucnosti je snižovat emisní zátěž z dopravy. Systematicky proto podporujeme výměnu vozového parku veřejné správy, od loňského roku máme pro obce, kraje, úřady, školy a další instituce vypsanou velkou, šesti set milionovou výzvu z Národního plánu obnovy na podporu nákupu elektromobilů, vozidel na vodík a neveřejných dobíjecích stanic. Výzva stále běží a rok od jejího vyhlášení máme žádosti ve výši přes 463 milionů korun, za které veřejná správa pořídí 1 255 elektromobilů a 316 dobíjecích stanic,“ uvedl Petr Hladík, ministr životního prostředí České republiky.