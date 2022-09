V Brně zaútočili bojovníci za ochranu klimatu. Zbaběle se podepsali na 29 autech, nechali i „dojemný” vzkaz

Vyfoukni vozu SUV pneumatiky, zachráníš strom. Nebo tak nějak. Vandalismus maskovaný za ochranu přírody dorazil i do České republiky…

Hnutí Tyre Extinguishers (Vypouštěči pneumatik) považuje za velký problém pro životní prostředí vozy typu SUV. Dle svých webových stránek jsou tato auta „zbytečnými luxusními emisemi,“ kterými se chlubí bohatí majitelé, představují klimatickou katastrofu, způsobují znečištění ovzduší a jsou nebezpečím na silnicích. Nyní proběhla koordinovaná noční akce v devíti zemích světa, jejíž obětí se stalo přes šest set aut – v Brně šlo o 29 vozů.

Aktivisté nechali za okny vozů papír s tímto vzkazem pro majitele:

Vypustili/y jsme jednu nebo více tvých pneumatik. Budeš naštvaný/á, ale neber si to osobně. Není to tvoje vina, ale chyba tvého vozidla. Jízda takto velikým autem v městském prostředí má obrovské dopady na všechny ostatní. Automobilky se náš snaží přesvědčit, že potřebujeme stále větší auta. Nicméně SUV a 4X4 jsou katastrofou pro klima. SUV jsou za posledních deset let druhým největším viníkem nárůstu emisí oxidu uhličitého, jak dokládají studie. Jinými slovy, jsou horší než celý Letecký průmysl.

Celý svět celí klimatické krizi. Podle OSN již dnes miliony Lidí umírají na následky klimatické krize, která způsobuje such, hurikány, povodně či migraci. Na tebe samotného byly dopady změn klimatu pravděpodobně minimální. Potřebujeme konat rychle a okamžitě snížit emise. Bereme věci do svých rukou, protože naše vlády a politici/čky nedělají dost. I pokud tě nezajímají osudy Lidí žijících daleko od tebe, stále tvoje auto ohrožuje i tvé sousedy. SUV znečišťují vzduch více než jiná auta. A špinavý vzduch zkracuje naše životy. Při nehodě SUV zabíjí více Lidí, než obyčejné auto. Psychologické studie dokazují, že řidiči SUV na silnicích častěji riskují. SUV ohrožují cyklisty i děti. Zkrátka tato vozidla nepatří do města, jsou zbytečná. Z těchto důvodů jsme ti vypustili/y kolo či kola. Určité se bez svého palivo-žrouta obejdeš. Můžeš jít pěšky, nasednout na kolo nebo jet MHD. (Řídíš hybridní vůz nebo elektroauto? I tato auta znečišťují ovzduší, jsou nebezpečná a způsobují přetížení dopravy. Více se dozvíš na našich stránkách).

Přesně dva měsíce před klimatickým summitem COP27 a přesně šest měsíců od založení „vypouštěčů pneumatik“ byly ve Velké Británii, Francii, Německu, Švýcarsku, Nizozemsku, Norsku, Dánsku, České republice a Kanadě „odzbrojeny“ vozy SUV, chlubí se hnutí na svých stránkách. Zatím není jasné, zda vypouštěčům hrozí trest. Dle policie může jít o přestupkové či trestní jednání, záleží prý zda vznikla nějaká škoda na pneumatikách.