V Brně se prodává technicky dokonalá rampa pro vozíčkáře. Může vyjít na pár tisíc, montáž zabere týden

Podívejte se na mechanický koncert rampy Baby Lift od výrobce Fadiel. Paraplegikům významně usnadní cestování.

Tento zajímavý doplněk pro vozíčkáře pochází z Itálie. Jde o elektrohydraulickou rampu, která se dá namontovat do řady vozidel a významně pomůže s nasedáním a vysedáním tělesně postiženým členům posádky. Jednou z mnoha výhod je udržení nakládací plošiny v rovině se zemí, uživatel se tedy dostane do vozu absolutně bez námahy. Montáž sice vyžaduje jisté zásahy do vozidla, ale ty mají jen velmi omezený rozsah.

U nás ji seženete u společnosti CanoCar Handy, která se specializuje na úpravy aut pro vozíčkáře. K dostání je ve čtyřech velikostech a lze ji instalovat už do vozidel MPV střední třídy – například Citroënu Berlingo nebo Volkswagenu Caddy. Ukázkovou montáž firma provedla u nového Hyundai Staria. Cena včetně montáže se pohybuje okolo 160.000 Kč, ovšem pokud si plošinu pořizuje držitel průkazu ZTP, má nárok na příspěvek ve výši 90 procent ceny.

Samotná instalace zabere asi týden, kvůli ní je nutné nahradit podlahu pod kobercem na míru vyrobenou výztuhou, která zabrání zaboření vozíku. Přibude i bezpečnostní ukotvení vozíku. Kromě připojení rampy na napájení z vozidla a úpravy podlahy se montáž zbytku vozu nijak více netýká. Záruku na úpravu poskytuje přímo CanoCar Handy.