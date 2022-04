V Brně je na prodej nádherný Renault Espace s 3,5litrovým šestiválcem. Nestojí moc, vysoký nájezd nedává znát

Fanouškovská stránka RNews.cz upozornila na velmi zajímavou ojetinu, která se objevila u dealera vozů Renault a Dacia Auto Pokorný v Brně.

Nabízeným vozem je rodinné MPV Renault Espace v nejvyšší specifikaci Initiale Paris osazené celohliníkovým vidlicovým 3,5litrovým šestiválcem V4Y, což je vlastně VQ35DE od Nissanu, který se dával do mnoha vozů. Jmenovitě třeba Nissan Pathfinder, Infiniti QX4 nebo do závoďáku Dallara T12. Pod znakem Renault se nacházel v modelech Espace, Vel Satis, Latitude a Laguna Coupé.

Potenciál motoru sahal až nad tři sta koní, ale v luxusním Renaultu si vystačil v naladění 177 kW (241 koní) při 6000 otáčkách za minutu a od 3600 otáček nabídl 330 N.m točivého momentu. Velkému MPV s hmotností nad 1,8 tuny to stačilo k až atletickým výkonům, kdy se na stovku rozjelo za 8,1 sekundy a dosáhlo maximální rychlosti 225 km/h.

Vůz byl vyroben v roce 2008, počátek výroby této čtvrté generace se datuje o šest let zpět, v roce 2006 přišel lehký facelift. V garáži se tento francouzský krasavec v červené Intense a s béžovou kůží opravdu neflákal, najel za čtrnáct let 306.100 kilometrů. To je dost, ale považme, že podle fotografií je ve skutečně bravurním stavu a motory VQ35DE mají pověst držáků a nájezd půl milionu kilometrů u nich není neobvyklý.

Cena 107.000 Kč je za vůz adekvátní a dokonce bychom až řekli, že pro fanoušky značky až velmi lákavá. Nejvyšší výbava totiž znamená třeba panoramatickou střechu, šest airbagů, bezklíčové odemykání, natáčecí světlomety, parkovací asistent, vyhřívaná sedadla, Bi-xenonové světlomety, Bluetooth, navigace, dvouzónová klimatizace či Hands Free. Většinu z toho nebereme ani dnes jako standard.