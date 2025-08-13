Úžasná Kimera Evo38 se ukazuje v produkční kráse. Kabinu zdobí odhalená hnací hřídel

Moderní vize nástupce Lancie 037 je plná detailů, ze kterých oči přecházejí. A opět už je skoro vyprodaná.
Během automobilového týdne v kalifornském Monterey představuje své nejnovější klenoty i specialista na restomody Kimera Automobili. Italská společnost, která dříve uvedla a zanedlouho taky vyprodala limitovanou sérii moderního zpracování Lancie 037 z 80. let, nyní představuje finální produkční variantu evolučního nástupce Evo38. Projekt se přitom nadále ptá, co kdyby Lancia po svých vítězstvích ve světové rallye slavnou 037 dále vyvíjela?
Odpovědí je hlavně přechod z tehdy typického pohonu zadních kol směrem na chytrý systém pohonu všech kol, v případě Evo38 včetně předního samosvorného diferenciálu Torsen a s možností nastavení rozdělení točivého momentu mezi obě nápravy ovladačem v kabině – a to klidně s volbou přenášení veškeré síly pouze na zadní kola. Legendární auru staré 037, jakožto poslední zadokolky, která zvítězila ve WRC, si tudíž novinka umí zachovat.
Uprostřed umístěný 2,2litrový čtyřválec přeplňovaný turbodmychadlem i kompresorem zase nebere slovíčko „restomod“ na lehkou váhu, neboť v moderním pojetí obdržel pro extra výkon a ještě zběsilejší zátah mild-hybridní 48V systém. Koní je zde rovných 600 (441 kW), newtonmetrů točivého momentu 580, přičemž sílu zpracovává manuální šestistupňová převodovka s odhalenou kulisou a táhly řazení. Divadlem je ostatně i hnací hřídel pohonu všech kol, která viditelně prochází kabinou pod průhledným krytem.
Samotná konstrukce, která by měla i nadále vycházet ze základů starého modelu Beta Montecarlo, ještě rozsáhleji spoléhá na využití karbonových panelů a nově stojí na push-road zavěšení. Navzdory pohonu všech kol, hybridnímu systému nebo moderní elektronice nabízející i nastavení mapy motoru, kontroly trakce či ABS, se tvůrcům podařilo vůči Evo37 dále snížit hmotnost na přibližně 1100 kg.
Cenu vozu Kimera Automobili nezveřejňuje. I přes nepochybně astronomickou částku však nemá společnost o zákazníky nouzi. Pouze totiž dodává, že většina vozů ze zamýšlené limitované série 38 kusů je už zamluvena. A po nynější výstavě na Pebble Beach bude rezervační seznam nejspíše zaplněn.
Zdroj: Kimera Automobili | Zdroj videa: Kimera Automobili
Lancia, založená v roce 1906, patří k nejstarším světovým automobilkám. První vůz vznikl v roce 1908.
Až do šedesátých let 20. století zůstala Lancia nezávislá. V roce 1969 ji ale převzal Fiat, kde má roli luxusnější alternativy k jeho automobilům. Od roku 2021 patří Lancia do skupiny Stellantis.
Lancia Ypsilon