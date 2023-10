Už se v tom vrtají! Volkswagen ID.Buzz má zaděláno na dalšího tuningového oblíbence

Volkswagen ID.Buzz byl skutečnou trefou do černého, protože si ho zamilovali moderní hipíci a stává se i terčem různých tuningových kreací, které si často neodpustí ani jiné automobilky. Třeba ID.Buzz automobilky Porsche je v barvách a s polepy klasického servisního vozu na závody Renndienst a vypadá skvěle naživo i na fotkách. Další kreativní využití modelu nám nyní ukazuje Concept Motorsport Indonesia.

Neukazujeme vám nic převratného, někdo prostě polepil dodávku, ale vypadá prostě fakt skvěle a může to být inspirace k dalším kreacím. ID.Buzz se proměnil v The Mystery Machine, dodávku z ikonického animáku Scooby Doo. Původní vůz debutoval v roce 1969 Scooby Doo, Where Are You! (česky Scooby-Doo na stopě).

Aby to ale nebylo jen o polepu, ukazuje nám úpravce další možnosti posunu elektrické dodávky k lepším jízdním vlastnostem. Na autě totiž najdete i nastavitelný podvozek KW V3 pro co nejmenší nežádoucí náklony během akcelerace a zatáčení. Tímto to ale samozřejmě může jen začít. Při debutu Toyoty GR Yaris jsme vytušili, že se stane novou tuningovou modlou. A měli jsme pravdu. Něco nám říká, že další na řadě je ID.Buzz.