Už jsme zase o kus blíž supersportu do terénu. Lamborghini Huracán Sterrato řádí na novém videu, vypadá úžasně

Řev motoru V10, parádní smyky, písek létá na všechny strany… Pokud to Lamborghini nevyrobí, přijde o jedinečný model.

Supersport do terénu? Zajímavá myšlenka, kterou nám Lamborghini představilo před třemi lety ve formě konceptu Sterrato. Špionážní fotografové vůz zachytili již mnohokrát při testování, oficiální představení je tedy zřejmě na spadnutí. Jak jinak si vysvětlit nové akční video, které prezentuje možnosti „Huracánu Allroad?“

Koncept se vyznačoval o zhruba pět centimetrů větší světlostí oproti klasickému modelu. Pod nafouknutými blatníky s plastovými kryty měl 20“ kola s vyššími bočnicemi, nechyběly mu kryty podvozku ani dodatečné osvětlení ve formě ramp na kapotáži.

Motor s výkonem 471 kW (640 k) by převzat z Huracánu Evo. Automobilka při premiéře konceptu uvedla, že by mohlo jít o limitovanou sérii – tušíme, že například na Blízkém východě nebo v Číně by mohlo jít o velký hit. Otázkou je, jak se automobilce podaří vybalancovat cenu s exkluzivitou.