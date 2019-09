Už i tanky by mohly jezdit na elektřinu. Může vyřešit problémy dnešních válek

Hlavní bojové tanky a další obrněná vozidla dohledné budoucnosti by mohly využívat elektrický nebo případně hybridní pohon. Přechod na takové pohonné systémy by vyřešil hned několik problémů, jimž dnes obrněnci čelí. Jednak by odpadly problémy se zajištěním značného množství paliva přímo na bojištích, a také by se podstatně snížilo ohrožení vojáků, kteří dnes zajišťují dopravu paliva pro obrněnce k bojovým liniím.

Tanky a další obrněná vozidla v dnešní době využívají motory na naftu či benzin. Tato často velmi těžká vozidla potřebují pohon nejen na pohyb rozmanitým terénem, časté zrychlování a manévrování, ale také kvůli zajištění energie pro palebné systémy, senzory a systémy podpory pro lidskou posádku. Proto mají tanky nesmírně silné motory, o výkonu až 1500 koňských sil.

Není divu, že takové motory spotřebují spoustu paliva. Vlastně ohromnou spoustu paliva. Obrněná divize US Army s kompletním stavem všech obrněných vozidel může spotřebovat téměř 2 miliony litrů paliva za jediný den. Toto palivo je přitom nutné dopravit do oblasti bojů, obvykle z kontinentálních Spojených států.

K samotným obrněncům pak palivo se značným rizikem rozvážejí nákladní automobily. Aby to nebylo jednoduché, tak například tanky M1A2 Abrams potřebují benzin, zatímco obrněná vozidla M2 Bradley, samohybné houfnice M109 Paladin a další obrněná vozidla mají naftové motory.

Řešením jsou elektrické či hybridní pohony

Přechod na elektrické či hybridní pohony by proto usnadnil život celé armádě. Významně by pokleslo množství palivo, které je nutné dopravit do oblasti bojových operací. Stejně tak by se snížil počet velmi zranitelných konvojů s tímto palivem.

Další výhodou by bylo, že elektrické a hybridní pohonné systémy je snazší vylepšovat a v případě potřeby vyměnit. Celkově by pak byl provoz bojových vozidel levnější, a také šetrnější vůči životnímu prostředí.

Zároveň je jasné, že i elektrické motory potřebují energii, jen v tomto případě energii jiného druhu. Vojáci by mohli používat dieselové generátory, to je ale úplně nezbaví závislosti na fosilním palivu. Další možností jsou vyměnitelné výkonné nabíjecí baterie, nebo polní systémy výroby elektřiny, které by spoléhaly třeba na solární energii, nebo na malé a mobilní jaderné reaktory.

Autor: Stanislav Mihulka