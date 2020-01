Už i Subaru ukázalo elektrický crossover. Se spalovacími motory do budoucna nepočítá

Renault Clio 1.0 TCe Pravidlem je vyměnit nárazníky a tvářit se, že máte úplně nové auto. Renault na to šel s pátou generací Clia obráceně. Od základů nově vyvinutý vůz zabalil do povědomého tvaru a chce s ním navázat na předchůdce. V zájmu Francouzů by nicméně mělo být, aby se jim to v případě tříválcové pohonné jednotky raději nepovedlo. | Miro Mihálik | 70 příspěvků