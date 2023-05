Už i Caterham má elektromobil. První várku skeptiků přesvědčil, s výrobou ale nespěchá

Že nejde vyrobit lehký a živý elektromobil? Caterham chce tento mýtus smést ze stolu. Spojil se s odborníky a výsledky jsou zatím slibné.

Když se řekne elektromobil, mnohé napadne velká baterie zabíjející mrštné jízdní vlastnosti a ambice o nízké hmotnosti. Omyl. Caterham zahájí boj proti tomuto předsudku již na červencovém Festivalu rychlosti v Goodwoodu dvěma prototypy.

Pro Caterham jsou to první nesmělé krůčky v oblasti elektromobility a jak sám ředitel značky Bob Laishley říká, spoléhá hlavně na zkušené partnery. Cílem je dostat se na výkonovou úroveň modelu Seven 485, tedy 237 koní a schopnost akcelerovat z 0 na 100 km/h za 3,4 sekundy. Prototyp by měl vydržet v plném tempu 20 minut s následným nabitím do 100 % za 15 minut prostřednictvím 150kW nabíjení. Kvůli redukci hmotnosti však nebudou mít auta vlastní palubní nabíječku.

Elektromotory sériových Caterhamů půjdou na hranici legislativy za pomoci výrobce motorů Swindon Powertrain, který připravuje jednotky pro britský šampionát cestovních vozů. Ten má technologii dobře zvládnutou a jen čeká na vhodného partnera pro integraci do silničních modelů.

Prototypy jsou postaveny na širokém šasi modelu Seven, kam se místo motoru a převodovky nastěhovala aktivně chlazená 50kWh baterie (využitelných 38 kWh). Navzdory předpokladům dosáhne vzadu umístěný elektromotor na výkon 322 koní, které poputují na zadní kola skrze diferenciál s omezenou svorností. Stabilitu zajistí tlumičový set Seven's de Dion v kombinaci s nezávislým lichoběžníkovým zavěšením ze Sevenu CSR. Předpokládá se, že koncepty budou jen o necelých 80 kg těžší než benzinový Seven 485. Vezměte do něj spolujezdce a karty jsou srovnány.

Caterham má za sebou úvodní fáze testování doprovázené skepsí, výsledné dojmy však byly pozitivní. Náběh sériové výroby elektrických Caterhamů zatím nemá termín. Prototypy budou po premiéře sloužit pro další vývoj a testovací jízdy, aby si byl britský výrobce jistý, že bateriový derivát přinese stejně vzrušující zážitek z řízení, jako jeho dnešní sourozenci.