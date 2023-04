Už dnes vyleze Martin Vaculík z kufru Fabie. Nový Svět motorů začíná ve 20:30 na Nova Action!

Nezapomeňte dnes naladit již desátý díl televizního Světa motorů. Ford Kuga PHEV, Toyota Corolla Cross, ojetá Fabia III Combi, věrnostní aplikace pro benzinky a závodnická škola – nejen to na vás čeká ve 20:30 na Nova Action!

Dnes, ve 20:30 na Nova Action. A na Voyo

Ve středu slavíme první desítku dílů televizního pořadu Světa motorů. To znamená 40 minut rychlé a naučné zábavy. Pokud byste večerní premiéru nestihli, repríza poběží v pátek v čase 1:30 a 7:40. Všech 10 dílů najdete také na Voyo.

Ford Kuga PHEV, SUV do zásuvky za 900 tisíc

Současná Kuga se vyrábí už 4 roky, tak proč ji testujeme? Plug-in hybridní Kugu totiž dnes koupíte s velkou slevou, má mnoho starých dobrých tlačítek a čistě na elektřinu ujede pěknou porci kilometrů. V bohaté výbavě ST-Line ji v ceníku najdete už od 904.900 Kč. To z ní dělá možná to nejlepší auto pro mnoho čerstvých majitelů fotovoltaických domácích elektráren, kteří uvažují o středním SUV do milionu.

Toyota Corolla Cross. Dostojí názvu?

Japonská Toyota, průkopník hybridních pohonů, nabízí již delší dobu slušnou řadu SUV a crossoverů, avšak plnohodnotný kompaktní model dorazil až nyní. K tomu přichází s ikonickým názvem. Dostáváme tak do rukou sympatický mix, stojící na nové platformě a 18palcových kolech. Nevyplatí se ale připlatit za RAV4? To zjistí Standa Kolman. A to i při krosu na poli.

Ojetá Škoda Fabia III Combi a Martin Vaculík

Martin Vaculík vyleze z kufru Fabie třetí generace a potom ji detailně prozkoumá a otestuje. Se zkušeným mechanikem na zvedáku ukáže, na co přesně se u ojetého kousku zaměřit. Jaký motor a konfiguraci by Martin doporučil? Pozor, jeden motor v nabídce byl opravdový průšvih, stejně jako některé další prvky.

Jak se rodí závodníci

Náš benzínový šílenec Vláďa Kadera vás vezme do moderního inkubátoru závodníků – Praga Arena KARTING ACADEMY. Chytlo ho to tak, že si chce jednu závodní motokáru taky koupit.

Motokáry jsou odrazovým můstkem k vyšším stupňům motoristického sportu. Většina jezdců Formule 1 na nich začala svou kariéru a to včetně Sebastiana Vettela, Ayrtona Senny, Maxe Verstappena, Lewise Hamiltona, Michaela Schumachera, Kimiho Räikkönena nebo Fernanda Alonsa.

Test mobilních aplikací čerpacích stanic

Naštěstí je pryč doba, kdy jsme pro výhody na benzinkách museli tahat věrnostní kartičky. Teď stačí mobilní aplikace. Jenže která je ta nejlepší? Možná právě toto bude důležitý faktor, podle kterého si vyberete preferovanou síť čerpacích stanic. Honza Mička pro vás otestuje aplikace od čerpaček OMV, Shell, MOL a Benzina Orlen. Ta nejlepší apka umožní mnohem víc, než jen sbírat bodíky.