Uříznutý volant Tesly prokázal tragickou slabinu. Krizovku nezvládl ani závodník

Tesla Model S Plaid debutovala v polovině letošního roku a jak už to u této americké automobilky bývá, potřebovala svět ohromit čísly. Tak třeba výkonem 761 kW (1034 koní), který pramení ze třech elektromotorů. Pak také maximální rychlostí 320 km/h a dojezdem na jedno nabití, který činí 628 kilometrů.

Tesla Model S Plaid+ zrušena. Výchozí Plaid s 1020 koňmi bude stačit, říká Musk

Svět se ale nejsilnější sériová Tesla snažila ohromit i co nejmenšími čísly. Například zrychlením z 0 na 96 km/h za 1,99 sekundy. Důležitým údajem (hlavně z pohledu marketingu) byl i čas 7:35.579, za který auto objelo Severní smyčku Nürburgringu. Stalo se tak nejrychlejším osobním elektromobilem na této slavné trati, i když ze záznamu bylo slyšet, že pneumatiky by dělaly raději cokoli jiného.

První reakce amerických recenzentů jsou však spíše rozpačité. Jako jeden příklad za všechny může sloužit video od Speed Academy, kde se za volant tohoto vozu posadil zkušený automobilový závodník Sasha Anis. V rychlosti přes 240 km/h ztratil nad vozem kontrolu a čekal ho výlet na trávu.

Děsivý incident se poté opakoval. Viníkem jsou nejspíš brzdy, konkrétně systém ABS. Ten prý funguje skvěle na rovné silnici, ale při najetí na hrbol selže. Nemusí to být ani tak vina Tesly, jako firmy Bosch. O to vlastně ani tolik nejde, důležitější je, že se ukázalo, jak moc velký problém může být volant ve stylu profesionálních závodních aut.

Za volantem Cupry Born: První elektrický hot-hatch má sílu, ale co ten charakter?

Zkušený automobilový závodník zvládl krizovou situaci bez úhony na zdraví, ale toto je produkční auto, které se může dostat do rukou úplně každému a navíc disponuje ohromným výkonem. Je tak jen otázkou, jak by to dopadlo, kdyby se nový volant splašil v nesprávných rukou.