Upoutávka na nový Ford Mustang přináší uklidňující zvuk motoru. Tady je svět ještě v pořádku

Pouhé hodiny zbývají do premiéry nového Fordu Mustang. Zatím je dostupná pouze videoukázka, ta ale zodpověděla nejdůležitější otázku.

Už jenom hodiny zbývají do premiéry nového Mustanga. Není divu, že pro tak důležitý model si automobilka zvolila právě mezinárodní autosalon v Detroitu. Sice ještě zatím nemáme fotografie vozu, ale automobilka poskytla něco neméně zajímavého. Krátké video se záběrem na startovací tlačítko a dobře známým bublavým zvukem motoru.

Řádně hluboký hlas nás naplňuje klidem, že navzdory masivní elektrifikaci zůstalo vše v pořádku. V podstatě to až takovým překvapením není, elektrického mustanga už máme a definitivním opuštěním experimentů s hybridním ústrojím nebo pohonem všech kol nám Ford dává jasně najevo, že i pro novou generaci chce zůstat u klasické koncepce. To se týká i zachování šestistupňové manuální převodovky. Budoucnost je ale otevřená, takže to možná bude poslední Mustang s V8. Vedle osmiválce se počítá i s menším motorem, který bude důležitý pro Evropu vzhledem k emisním omezením.

Po designové stránce se nedá počítat s revolucí. Nakonec, vzhledem k omezenému životnímu cyklu se ani s výraznými změnami nebo novou platformou nedalo počítat.