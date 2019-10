Uniti One je nový levný elektromobil. Uveze tři lidi a stojí jako elektrická Škoda

Začínající švédská automobilka Uniti si pro svůj debut vybrala vskutku rozkvétající segment malých a dostupných elektromobilů. Na domácím trhu a ve Velké Británii totiž nyní spouští předprodej svého modelu One, který k zákazníkům doputuje v polovině roku 2020.

Opravdu se přitom jedná o mikroauto. Třímístný elektromobil má centrální pozici pro řidiče a dvě místa za ním pro pasažéry. Maximálně přitom váží 600 kg. Velice účelnému interiéru dominuje dvojice dotykových obrazovek, které pracují s infotainment softwarem Android Automotive od Googlu. K autu nedostanete klasický klíč – odemknutí/zamknutí a startování je ovládáno přes zabezpečenou aplikaci pro smartphone.

Standardní výbavou je například panoramatická střecha s funkcí automatického zatemnění, LED denní osvětlení vpředu a LED svítilny vzadu. Full-LED světlomety jsou za příplatek. Standardní objem zavazadlového prostoru je 155 litrů, přičemž po složení zadních sedaček lze dosáhnout objemu 760 litrů.

Výchozí modely použijí bateriový modul o kapacitě 12 kWh, který má autíčku zajistit dojezd až 154 kilometrů. Volitelná baterie o kapacitě 24 kWh pak zajistí až 300 kilometrů. U schopnější varianty mluví Uniti o dobití z 20 % na 80 % za asi 17 minut, a to v případě použití CCS nabíječky o výkonu 50 kW. Model s 12kWh baterií je prý možné tímto způsobem dobít za 9 minut.

Elektromotor o výkonu 50 kW (68 koní) pohání zadní kola a na 100 km/h zvládne One rozjet za 9,9 vteřiny. V městských podmínkách je ale více relevantní akcelerace z nuly na 50 km/h, kterou auto umí za 3,4 vteřiny. Maximální rychlost je poté 120 km/h. Řidič má navíc možnost volby mezi dvěma jízdními režimy City (pro úspornou jízdu) a Boost (pro ostřejší reakce pohonného ústrojí).

Uniti tvrdí, že One vyprodukuje za svůj život o 75 % méně CO₂ než konvenční vozidlo. Do těchto čísel přitom započítává kromě provozu samotného vozu i jeho kompletní výrobu a distribuci, které mají být co nejšetrnější k životnímu prostředí. K výrobě se například používají recyklovaná karbonová vlákna a organické kompozitní materiály.

Na trhy Švédska a Velké Británie tedy Uniti One dorazí během roku 2020. Základní cenovka v Británii by měla startovat na částce 15.100 liber (asi 445.000 Kč). To je v přepočtu zhruba tolik, kolik si u nás Škoda řekne za elektrické Citigoe iV. V této částce je už nicméně započítáno vládní zvýhodnění nákupu elektromobilů, které cenovku sráží až o 4500 liber. Ve výsledku by tedy byla základní cena vyšší až o 133.000 Kč.

Uniti se chce postupně rozšířit i na další trhy Evropy. Cílem je nakonec vyrábět 50 tisíc kusů modelu One ročně. V plánu už jsou nicméně i další prostornější modely.