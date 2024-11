Unikly fotografie ze sbírky aut brunejského sultána. Jsou starší, ale i tak vám bude přecházet zrak

Největší sbírka výjimečných aut na světě, zakázkové speciály, prototypy, unikátní přestavby – to vše bylo k vidění v garážích vládce ropné velmoci.

Na instagramovém účtu brunei_cars_2001 se objevily fotografie z největší a zřejmě také nejtajemnější automobilové sbírky na světě. Ta patří sultánu hadži Hassanal Bolkiah Mu’izzadin Waddaulahovi, tedy brunejskému sultánovi a jeho bratrovi, princi Jefrimu. Hovoří se o počtu 2500 až 7000 vozidel, jejichž celková hodnota dosahovala v jisté době přes pět miliard dolarů.

Se sbírkou je spjata kontroverze z dob okolo nultých let, kdy se po začátku asijské finanční krize v roce 1997 v rámci auditu zjistilo, že princ Jefri zpronevěřil 14,8 miliardy dolarů skrze investiční společnost Amadeo, která se tak propadal do desetimiliardového dluhu, taktéž v dolarech. Firma nakupovala šperky, nemovitosti, jachty, letadla, drahá auta – velká část sbírky proto přešla pod brunejský stát a některá vozidla byla odprodávána.

Princ Jefri mimochodem vlastnil koncem 90. let na 3500 vozů, jeho bratrovi sultánovi tehdy patřilo údajně jen zhruba 150 vozidel ze sbírky, nicméně kolekce se postupně mění a rozrůstá, proto například Hassanal Bolkiah drží od roku 2011 Guinnessův světový rekord za největší sbírku vozů Rolls-Royce s více než pěti sty exempláři. Hlavní část sbírky se nachází v osmi dvoupatrových garážích v silně opevněném areálu, hlídaném ostrými psy a elitními jednotkami nepálských Ghurků, kteří jsou najati brunejskou armádou.

Po výše zmíněném skandálu se zpronevěrou se evidentně do jinak přísně tajných garáží mohlo podívat více lidí. Zajímavé svědectví podal například prodejce Ferrari Michael Sheehan, který se tam vydal v roce 2002. Garáže mají 76 na 18 metrů, každé patro tehdy mělo své téma – Ferrari, Bentley, Aston Martiny, Porsche 959, experimentální sportovní vozy s tehdy málo rozšířenými automatickými převodovkami… Akorát že vše bylo v docela tristním stavu co se týče údržby. Řada vozidel nebyla nastartována po více než pět let, mnoho jich bylo „bez papírů,“ pokryty byly vrstvou prachu, což vzhledem k jejich pořizovacím cenám rozhodně nepůsobilo jako řádná péče. Což je ostatně patrné i z této galerie snímků, které se nikdy neměly dostat na veřejnost.

Jak se to stalo? Údajně je pořídily osoby, které se se sultánem dříve přátelily, ale nyní je mezi nimi spor. Takže fotografie zveřejňují. Vznikly již začátkem tisíciletí, ale stále jsou mimořádně zajímavé, hlavně díky unikátním stavbám typu Ferrari FX, F90 nebo Mythos, kombíkům typu Ferrari 456 Venice nebo Bentley Val-d’Isere, speciálům Imperial, Spectre či Buccaneer, SUV Bentley Dominator na bázi Range Roveru či množství exemplářů již zmíněných Ferrari F40, Porsche 959 nebo Dauerů 962 Le Mans.

V obsáhlé galerii si také můžete všimnout vozů se zajímavými nástavbami na střeše a spoustou elektroniky uvnitř – jde o auta vybavená nočním viděním, což bylo ve své době značně exotické, složité a nepochybně drahé.