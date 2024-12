Unikátní závoďák Laurin & Klement míří do aukce! Aktivní aerodynamiku řešil už v roce 1911

V aukcích renomované společnosti RM Sotheby's se zrovna často neobjevují vozy s českou stopou. Dvojitou vzácností tak může být nadcházející únorová dražba v Miami, ve které bude k mání historický závoďák od praotců dnešní škodovky. Unikátní model Laurin & Klement Type S2 Sportswagen byste navíc mohli označit za velmi raného průkopníka dnešní „aktivní aerodynamiky“.

Závodní vůz si měl dle dodnes zachovalé dokumentace převzít v roce 1911 rakouský závodník baron Leo Haan. Pod kapotáží se nachází zážehový, kapalinou chlazeným plochým dvouválec o objemu 1571 cm³, který má produkovat výkon 12 koní (8,8 kW). V obdobné specifikaci měli údajně u Laurina & Klementa vzniknout ještě dva další kusy Type S2, ty se ale zřejmě nedochovaly.

Baron s technikou dále experimentoval a vůz následně vybavil celoplošnými kryty kol a hlavně nepřehlédnutelným zadním kormidlem, které se pomocí táhel natáčelo v závislosti na natočení volantu. Tato aktivní ploutev vyplněná plátnem měla vozu zajišťovat větší stabilitu v zatáčkách. Z dochovaných výsledků lze zmínit Haanovo druhé místo ve vrchařském závodě v Opavě 25. června 1911.

Později měl baron závodní Laurin & Klement prodat jistému Güntheru Hegereovi z Vídně, který vůz vlastnil až do roku 1964 a následně jej nabídl automobilovému muzeu v Indianapolis. A právě ze sbírky muzea nyní vůz po 60 letech míří do aukce. Do dnešní fialové barvy byl přelakován už před několika desítkami let, jinak je ovšem naprosto původní a navíc po nedávné technické renovaci.

RM Sotheby's uvádí předpokládanou hodnotu unikátního stroje z české dílny na 100.000 až 150.000 dolarů, tedy v přepočtu asi 2,4 až 3,6 milionu korun. Za kolik se nakonec v americké aukci vydraží, to se dozvíme na konci února (27. – 28. 2. 2025).