Unikátní Volkswagen ID.3 GTX má sedačky se zipem. Předpovídá další edice

Na setkání elektromobilů ID. Meeting ve švýcarském Locarnu představil Volkswagen speciální edici modelu ID.3 GTX Performance. Výrazně specifikovaný exemplář s dodatkem Fire+Ice byl navržen ve spolupráci s módní značkou Bogner a odkazuje na limitovanou sérii druhé generace Golfu Fire and Ice, která vznikla na základě stejného partnerství v roce 1990 a nakonec se jí prodalo 16.700 kusů – ačkoliv značka tehdy plánovala sérii pouze 10 tisíc vozů.

Myšlenku předchozího projektu nyní Volkswagen převádí do éry elektromobilů, na první pohled však v mnohem nápadnější formě. Zatímco původní Golf Fire and Ice působil navenek vcelku elegantně s tmavě fialovým lakem, dnešní ID.3 se dočkalo třívrstvého perleťového laku s dodatečnou matnou grafikou na karoserii a kontrastně oranžovými detaily. Podobně jako dříve tu nechybí ani nová kola, tentokrát o průměru 21 palců rovněž oděné do fialovo-modrého odstínu.

Barevný motiv exteriéru se objevuje také v kabině ID.3, na svět módy nicméně odkazují především speciálně čalouněné sedačky se středovým zipem, pod nímž se skrývá logo speciální edice. Dalším zajímavým detailem jsou i symboly ohně a ledu na nerezových krytech pedálů, nahrazující klasické znaky „Přehrát“ a „Pozastavit“ u sériového ID.3.

Na pohonném ústrojí edice Fire+Ice automobilka nic nemění. Jakožto verze GTX Performance nabízí ID.3 elektromotor o výkonu 240 kW (326 koní) a točivém momentu 545 Nm. Na stovku tak elektrický hatchback akceleruje za 5,7 sekundy a maximálně dosáhne elektronicky limitovaných 200 km/h. S baterií o kapacitě 79 kWh pak ujede na jedno nabití až 601 km. Ve výbavě vozu nechybí tužší stabilizátory a sportovní adaptivní tlumiče na podvozku.

Ačkoliv je moderní reinterpretace původní edice Fire and Ice v tuto chvíli pouze jednokusovým projektem, Volkswagen rovněž vyjádřil zájem v budoucnu zvýšit atraktivitu svého elektrického portfolia právě uvedením nejrůznějších speciálních edicí. Takže kdoví, třeba se obdobně unikátní specifikace v budoucnu dočkáme také v sériové produkci.