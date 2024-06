Unikátní Turbo ze zakázkového programu Porsche má všechno. Perleť na kolech i kožený kufr

Již standardní konfigurátor modelů Porsche nabízí hromady volitelných položek a jejich variant, ze kterých člověku oči přechází. Nyní však Porsche ukazuje na speciálním exempláři 911 Turbo S schopnosti zakázkového programu Sonderwunsch – ten nakonec zákazníkům vytváří opravdové jednokusové unikáty daleko překračující dostupné možnosti známých příplatků řady Exclusive Manufaktur.

Příkladně specifikované Turbo se nedávno ukázalo na přehlídce Fuori Concorso u jezera Como, jež letos probíhala v motivu britské závodní zelené. Do palety dalších vystavovaných aut tedy Porsche zapadlo speciálním zeleným lakem Urban Bamboo s perleťovým efektem označovaným jako „Chromaflair“, kterým jsou lakována i kola.

Celkem pět vrstev laku pak doplňují trojbarevné, ručně lakované pruhy táhnoucí se po bocích karoserie od předních blatníků až po jejich spojení na zádi vozu. Porsche dodává, že specifikace je inspirovaná zakázkovým Porsche 959, které značka pro jistého významného zákazníka postavila na konci 80. let.

Motiv trojice barev pokračuje i uvnitř speciálního turba, například v rámci bočnic dveří nebo středových dílů karbonových sedaček. Ručně vytvořené ozdobné prošívání čalounění dveří a palubní desky je rovněž trojbarevné. Do kůže je poté kompletně oděný zavazadlový prostor, zatímco na karbonových prazích nechybí ani personalizovaný a podsvícený nápis sdělující „it’s not just a car“ (není to jen auto). Koneckonců má tohle Turbo v seznamu příplatků takřka 50 zakázkových přání z programu Sonderwunsch.

Perleťové Turbo vám může být nakonec celkem povědomé, na zmíněné přehlídce Fuori Concorso oslavující především atraktivitu a styl automobilové kultury se totiž objevilo už v roce 2022. A majitelem vozu je právě zakladatel této události Guglielmo Miani, vedoucí italské módní značky Larusmiani. Původní prezentační model programu Sonderwunsch odkoupil Miani při návštěvě v Zuffenhausenu přímo od Porsche poté, co jej natolik zaujala jeho unikátní specifikace.