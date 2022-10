Unikátní Škoda Octavia kupé měla už před skoro 15 lety to, co je moderní až dnes. Mohla na silnice, výkonem však neohromí

České kupé z roku 2008 se jmenuje Sherlog Coupé. V podstatě je to zkrácená Škoda Octavia 2. generace. Přestavba rozhodně nebyla snadná.

Sportovní kupé od automobilky Škoda. Takové auto nevidíme v nabídce naší domácí automobilky už přes třicet let. Občas se sice objevil nějaký závan naděje v podobě studie, ale do produkční verze to žádné takové auto nedotáhlo. A při pohledu na aktuální trendy se dá říct, že asi už ani nedotáhne. Nicméně jedno moderní kupé Škoda existuje, jen se tak nejmenuje.

Na základech Škody Octavia druhé generace vznikl jedinečný vůz Sherlog Coupé, který si nechala vyrobit společnost Sherlog Technology, dříve Secar Bohemia. Tahle Škoda nicméně už není Škodou, postrádá znaky a název Sherlog Coupé má zanesený i v technickém průkazu. Jako sportovní ho pak asi taky nelze označit, základem byla Octavia s motorem 1.6 MPI.

Převod liftbacku na kupé nebyl v žádném případě snadný proces. Přední dveře byly prodlouženy o patnáct centimetrů a dostaly zaoblené hrany. Uvnitř si to vyžádalo nové čalounění a nová musela být i skla. Posádka se bohužel musela obejít bez jejich stahování. Přirozeně se pak musel dozadu posunout i sloupek B karoserie.

Další velkou karosářskou výzvou bylo zkrácení zádě o patnáct centimetrů. Jak uvedl pro Sherlog Magazín spoluautor Pavel Vacek, úkolem bylo postavit něco zcela nového a nebyly tak použity žádné tuningové díly. V interiéru jsou sedadla z Audi A3 a kompletním přepracováním prošel středový tunel, kde se nově usídlil vertikálně umístěný dotykový displej s navigací, který se do moderních vozů dostával až v posledních letech.

Rozměry vozu jsou 4452 x 1769 x 1426 mm, hmotnost činí 1385 kilogramů a s motorem 1.6 MPI o výkonu 75 kW a s točivým momentem 148 N.m dokáže dosáhnout rychlosti 178 km/h. Vůz vznikl za marketingovým účelem a prošel homologací, takže může normálně jezdit. Pro zkrášlení designu dostal ještě nárazníky a kola z verze RS.