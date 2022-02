Unikátní Škoda Favorit Savana klidně mohla vozit papeže. Nebylo jí přáno, něco ale zanechala

Na někoho působí pracovním dojmem zastavěného pickupu, jiný v něm vidí praktické víceúčelové auto pro volný čas. Savana měla ambice spojit práci s volnočasovými aktivitami. Fázi prototypu ale bohužel nikdy neopustila.

Ve sbírce Škody Auto najdete na téma Favorit spoustu nerealizovaných prototypů. Tehdy se totiž na jeho moderním základě zkoušelo postavit snad všechno: čtyřdveřový sedan, třídveřové kupé, prodloužená sanitka nebo otevřený užitkový tremp. A narazíte zde dokonce i na futuristicky zmodernizovaný model favoritu z roku 1991, který se do série bohužel nedostal. Škoda, byli bychom zase kousek před nimi…! Jestliže ale něco opravdu vzbuzuje zaslouženou pozornost, pak pro nás je to dotažený koncept víceúčelového vozidla s oficiálním označením Škoda 784 Kombi.

Praktičnost smetená ze stolu

„Konkrétní auto z našeho muzea představuje prototyp z technického vývoje,“ upřesňuje Ondřej Láník, zodpovědný za komunikaci historických témat Škody Auto. Do oficiální tovární sbírky se dostalo v létě 1992 přímo z Česany. K nahlédnutí nám Ondřej Láník přikládá dokonce i dobový interní protokol se základními technickými podmínkami. „Osobní automobil Škoda 784 Kombi je vyřešen jako čtyřmístný, odvozený od vozu Škoda 786 Dodávka, jehož hlavní odlišnost je v prosklení postranic zadní skříňové nástavby a v použití upraveného pravého předního sedadla, které umožní po odsunutí a sklopení opěradla výstup a nástup osob ze dvou zadních sedadel, která budou v 1/3 úpravě (typ Š 785 L),“ čteme doslovně uvedený text.

Dále historik vysvětluje, že jde o jeden z pohrobků původního AZNP (Automobilové závody, národní podnik), jak se za dob socialismu mladoboleslavská Škodovka oficiálně označovala. Favorit představoval na přelomu osmé a deváté dekády tuzemskou technickou revoluci a stál na počátku své kariéry, a tak se na jeho bázi zrodila spousta slibných a snadno realizovatelných, ale dnes už bohužel zapomenutých vedlejších projektů. Když totiž mladoboleslavská automobilka před třiceti lety uzavřela fúzi s německým koncernem Volkswagen, nový partner podobné cesty vývoje zavrhl. Česká konstrukce byla poté jen dočasným řešením.

Místo nákladného vývoje techniky pro jedinou automobilku bylo třeba sdílet konstrukční prvky vyvinuté koncernem pro všechny značky. Proto dostala přednost cesta unifikace. Jednou z obětí nového směru se tak stala právě víceúčelová varianta favoritu s interním označením Savana, jejíž základ však posloužil pro stavbu užitkového modelu Pickup. A právě po takovém typu vozu nově se rozvíjející kapitalistický trh začal prahnout. Vždyť u nás začala své porevoluční podnikání rozjíždět řada živnostníků a letité Škody 1203 ze slovenské Trnavy odmítali.

Na otevřené korbě pickupu se přesto díky specializovaným výrobcům nástaveb vystřídala spousta kreací, jež z pracovního stroje opět udělaly uzavřené osobní vozidlo – bohužel ale vždy zůstalo pouze dvoumístné, homologace další řady sedaček by byla příliš nákladná a vzhledem ke konkurenčnímu kombi Forman pod vlastní střechou nesmyslná. Čtyřmístné kabiny se dočkala až sériová Škoda Felicia Fun, koncipovaná však jako částečný kabriolet. Opět díky výrobcům nástaveb se teprve v roce 1997 dočkala realizace myšlenky původní savany z roku 1991.

Sériová paleta favoritu se tak omezila na výchozí hatchback, kombi Forman, užitkový pickup, dodávku Forman Plus a obě základní karoserie v dvoumístném montážním provedení Praktik. I tak šlo o nesmírně bohatou paletu, jež si musela po celou kariéru vystačit pouze s jediným motorem, a to hliníkovou čtyřválcovou třináctistovkou. Týkalo se to i praktického kombi s uvažovaným jménem Savana, kde pod toutéž přední kapotou jako u ostatních favoritů pracuje zcela identický hliníkový čtyřválec bez jakýchkoliv změn.

Velké plus Rozměrově největší sériový model na konstrukční bázi původního favoritu představoval model Forman Plus. Přestože tvar karoserie odpovídal spíše obytnému kříženci na bázi kombi, ve skutečnosti šlo výhradně o malou dodávku se zaplechovanými zadními bočními okny, dvoumístným interiérem a zvýšeným nákladovým prostorem. Ten od předních sedadel oddělovala bezpečnostní mříž. Největší užitkový model škodovky se dočkal v roce 1996 nástupce Felicia Vanplus, který se ve výrobě udržel až do dubna 2001.

Divadelní lóže

Stejně jako v klasickém francouzském ranchu obdivujeme hledištní uspořádání kabiny, kde druhá řada sedadel citelně převyšuje přední pozice s prostředím převzatým z původního favoritu. Výhled kupředu je tak z druhé linie velmi působivý, člověk si zde připadá téměř jako v libovolném současném SUV. Dostat se na dvě samostatné zadní sedačky však vyžaduje určitou dávku akrobatického nadání, boční dveře totiž zůstaly na každé straně jen jediné bez sebemenšího náznaku prodloužení. V sériové produkci se přitom třídveřový model vždy proti stejnému pětidveřovému modelu chlubí protaženými dveřmi, usnadňujícími nástup dozadu.

Citlivou práci čalouníků obdivujeme v každém zákoutí, poctivá látka nepokrývá pouze boční panely nebo strop, ale i okenní rámy. Prosklení pokračuje trojicí podélných oken až ke stropu. Dvojice zadních cestujících má k dispozici výhled rozměrnými skly. Škoda že jsou pevná, bez možnosti posuvu či výškového stahování. Jediné obnažené plechy objevujeme v zavazadlovém prostoru, pevně však věříme, že kdyby se auto probojovalo až do sériové produkce, designéři by si s jejich zahlazením pohráli. Zavazadelník je přístupný dvojicí stranově výklopných dveří, zevnitř pečlivě čalouněných.

Užitkové auto by v tomto komplexně dotaženém vozidle tipoval málokdo. Veškerá zadní boční okna jsou plochá a izolována gumovým těsněním. Snad nejzajímavější detail však představuje netradičně šikmé vykrojení zadních blatníků, což je v silném rozporu se sériovým pickupem. Takových odlišností bychom ale nalezli mnohem více. Savana zkrátka představuje pokročilejší fázi hry „prohlédni si favorit a hledej X rozdílů“. Tohle auto zkrátka mohlo ve své době být čímkoli. A klidně by zvládlo zastoupit třeba i papamobil…

Roomsteru se zprvu smáli

Víceúčelové osobní auto uvedla Škodovka poprvé na trh až v roce 2006. Model Roomster nejprve sklízel posměšky za design připomínající stavebnici dvou různých aut. Také se mu kvůli širšímu rozchodu kol vzadu než vpředu říkalo čtyřstopý. Skládačku představoval i podvozek s přední nápravou z fabie a zadní z první octavie, tehdy produkované pod názvem Tour.

Jenže dnes je roomster naopak vyhledávaný a lidem se po něm stýská. Mnozí oceňují právě rozšířenou zadní nápravu, díky níž má skvělé jízdní vlastnosti. Kliková náprava přinášela prvotřídní komfort a dnešní prodejci aut na nedávné MPV vzpomínají se slzou v oku. „Kdyby se ještě vyráběl roomster, koupil bych si dva!“ zaslechli jsme stesk zákazníka u jednoho z dealerů automobilky. Kdo by to tehdy řekl – když se první a poslední MPV značky Škoda začalo vyrábět, veřejnost polarizovalo. Polovina lidí ho milovala, druhá nenáviděla.

