Unikátní Porsche 989 předběhlo dobu o dvacet let. Bylo na něj ale moc brzo a přišlo o otce

Prvním krokem Porsche k velkým luxusním vozům byl typ 928. Proč na něj nenavázat čtyřdveřovým sedanem?

Porsche je nejen tvůrcem prvotřídních sportovních vozů, řízných reklam a zbytečně drahých luxusních doplňků, ale dříve bylo také líhní velmi zajímavých konceptů. Některé z nich byly podivné, třeba Porsche Cayenne s plátěnou střechou. Jiné zase prozíravé, jako třeba Porsche 911 B17, které prodloužilo klasickou karoserii do typu shooting brake. Jedním z těch povedenějších bylo také Porsche 989. To dnes vlastně na silnicích běžné vídáme, jedná se o duchovního předchůdce Panamery.

Myšlenka vozu byla jednoduchá: Udělat sportovní limuzínu, která by konkurovala tomu nejlepšímu od BMW a Mercedesu. Vývoj probíhal v letech 1989 až 1991. Možná vás tak zarazí velmi nadčasový design, však na konci osmdesátých let se teprve objevila generace 964. Sedan 989 ale vypadá, jako kdyby byl nataženou verzí generace 996. Je to ale právě naopak, právě 996 si totiž vypůjčila několik designových prvků z tohoto konceptu. Pár se jich objevilo dokonce i na dřívější 911 generace 993.

Tyto tvary měl na starosti nizozemský designér Harm Lagaay, který měl později na starosti právě 993, ale pak také Boxster, Cayenne nebo Carreru GT. Ten designový jazyk je vskutku nepřehlédnutelný.

Do projektu 989 navezl Porsche také úspěch grand toureru 928. Původně mělo jít jen o natažení 928 ve stylu karoserie shooting brake. Vzhledem k limitům šasi se ale rozhodlo jít úplně novou cestou. Vedení projektu dostal na starosti Ulrich Helmut Bez, muž stojící za vývojem 911 Turbo, částečně designem BMW Z1 a někdejší kormidelník značky Aston Martin. Bez navrhl novou platformu s motorem vpředu a pohonem zadních kol. Pohonná jednotka byla osmiválcová a s výkonem okolo tří set koní.

Ulrich Bez nicméně odešel z Porsche v roce 1991 a jelikož byl hnacím motorem celého projektu, 989 se stalo sirotkem, jehož osud nebyl zcela jasný. V té době navíc nemělo Porsche uspokojující prodeje, takže se nad projektem začala stahovat mračna. Kompletně se zatáhlo v roce 1992 a vůz zamířil místo na výrobní linku do muzea.

Jak už jsme si ale řekli, 989 neodešlo na dlouho. V roce 2009 se znovuzrodilo jako Panamera, která je úspěšná dodnes. V průběhu let se jí do cesty sice postavilo několik konkurentů, třeba Aston Martin Rapide, ale Porsche je všechny přežilo a nebýt Taycanu, je stále jediným luxusním sedanem značky.