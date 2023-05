Unikátní Porsche 356 s karoserií ve stylu Abarthů na prodej! Má silný příběh a bohatou závodní historii

Na první pohled byste Porsche 356 určitě netipovali. Jako hodnotný veterán má zajímavou historii i závodní rodokmen. Teď hledá nového majitele.

Možná byste tuto kreaci zařadili spíše do italské produkce, a měli byste částečně pravdu, ale v jádru se skutečně jedná o Porsche 356. Jeho stvořitelem je italský karosář Aldo Borghi, který si po přestěhování se do Buenos Aires založil vlastní dílnu, kam mu zákazník jednoho dne přivezl vyhořelé Porsche 356 s prosbou o záchranu. Vyrobené bylo v roce 1953 jako modelový ročník 1954.

Zatímco někdo by nad takovým vrakem zlomil hůl, Aldo na dochovaných základech ručně vymodeloval výrazně lehčí karoserii z hliníku inspirovanou závodním Fiatem Abarth 1000 Bialbero. Vůz byl hotový v roce 1965 a majitel si jej užíval až do roku 1972, kdy se ho rozhodl prodat. Aldo Porsche odkoupil s plánem provést několik úprav a následně s ním závodil na řadě motoristických akcích až do devadesátých let. Poté auto rozebral s plánem ho renovovat, ale bohužel záměr nenaplnil.

Podařilo se to až poslednímu majiteli, který jej obnovil dle specifikace z roku 1965. Dokonce se dochovaly i lokální nedokonalosti vzniklé tehdejší ruční výrobou, což celému vozu přidává na autenticitě. Samozřejmě nejsou nikde stopy koroze a kondice laku napovídá, že od renovace se s ním jezdilo jen zřídka.

Minimalistický interiér nadchne černým čalouněním s prošíváním a kostkovanou látkou na sedadlech i výplních dveří. Budíky se zeleným fontem pochází z Porsche 356 a na palubní desce je doplňuje jen pár spínačů. Stahovací okna tu nehledejte, nahrazují je závodní „šoupátka“. Za sedadlem spolujezdce se nachází odkrytá baterie a rezervní kolo. Po odklopení žebrovaného zadního krytu se naskytne pohled na vyladěný plochý boxer 1600.

Zajímavostí je přítomnost silné složky s materiály dokládajícími historii vozu a FIA doklady. Aukce tohoto unikátního Porsche 356 začíná tento čtvrtek.