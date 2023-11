Unikátní BMW 3.0 CSL už někdo otočil v aukci. Vydělal na tom přes šest milionů!

Řada automobilek se snaží zabránit spekulantům v prodeji vzácných kusů za těžké peníze těm, kteří je nestihli nebo nemohli objednat. U BMW to ale zřejmě neplatí…

Bavorská značka před nedávnem šokovala svým ručně vyráběným speciálem 3.0 CSL, kterým oslavila 50 let divize M. Pod kapotou má vylepšenou verzi jednotky z M3 a M4, naladěnou na 412 kW (560 k) a s 550 N.m točivého momentu, které jdou na zadní kola přes šestistupňový manuál. Nechybí spousta technických vychytávek – kontrola trakce nastavitelná v deseti krocích, elektronicky řízené tlumiče, obří karbon keramické kotouče, kované disky, titanový výfuk a tak dále. Prostě to nejlepší, co mohlo BMW nabídnout.

Vůz vzniká v pouhých 50 exemplářích a stejně jako technika byla i jeho cena extrémní – mluví se o 750.000 eurech, což je zhruba 18,3 milionu korun. Jeden kousek se nyní objevil v aukci RM Sotheby’s v Mnichově, jde o vůz s pořadovým číslem 44 s pouhými 33 najetými kilometry. A cena? Někdo si jej pořídil za astronomický 1.017.500 eur, čili téměř 25 milionů korun. Prodávající si tedy přišel na zhruba 6,5 milionu korun – slušné rýžování, že?