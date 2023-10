Umělec nechal znovu postavit ikonický Mercedes-Benz C111. Základem byl obyčejný Baby Benz

Mercedes-Benz předával na prestižním festivalu módy ocenění za udržitelný postoj k módě. S finálovými návrhy se fotil jeho nový art car čerpající inspiraci z padesát let starého konceptu.

Je zajímavé, jak některé koncepty i s odstupem několika desetiletí dokážou být inspirací pro moderní dobu. Dobrým příkladem je koncept Mercedes-Benz C111 z přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Možná proto, že tehdy šlo o výzkumnou laboratoř nové techniky i motorů, nebo proto, že jeho design je neuvěřitelně fascinující. V případě berlínského sochaře Michaela Sailstorfera to zřejmě byl ten druhý důvod.

Právě on byl pověřen, aby vytvořil „car art“ pro 38. ročník francouzské exhibice umění a módy Festival de'Hyeres, kde Mercedes-Benz předával trofej za udržitelnost. Jeho výtvor sehrál klíčovou roli jako stěžejní monument během focení módních návrhů vybraných finalistů. Cenu nakonec získala Petra Fagerstrom.

Ale zpět k autu. Michael má od mládí slabost pro poměrně „páprdovský“ model 190 E (pomineme-li ty s motorem Cosworth a výkonnou řadu EVO). Právě na tomto voze je Art Car založený. Designově jde o umělecké ztvárnění C111 okořeněné nevšedními prvky jako jsou menší přední mrkačky, hranaté zadní světlomety a výklopné dveře dle originální předlohy.

Velmi netradiční je ztvárnění karoserie s viditelnými sváry mezi jednotlivými panely. Body jsou nejen ve spárách, ale i na jednotlivých plátech. Vzniká tak iluze, že vznikly během cest časem, jako v trilogii Návrat do budoucnosti. Zároveň slouží jako kontrast pro jinak surově šedý odstín. Tato kombinace spolu s černými koly je ideální, protože tvar karoserie zaujme, avšak nenápadností nechá vyniknout barvy oblečení.

Ačkoliv karoserie působí stroze, zřejmě původní interiér si ponechává veškerý tehdejší luxus. Máme tu plnohodnotnou palubní desku se všemi ovladači, pohodlná sedadla i dřevěné obložení. Přestože má Sailtorfer v oblibě funkční díla, o motoru nepadlo ani slovo. K tomuto účelu ani nebyl potřeba, ale polemika o něm by mohla být zajímavá. V původní C111 se totiž objevil vznětový i zážehový motor, dokonce „wankel“, ale dnes by mu slušel i elektromotor, který by byl pro podobné akce ideální.